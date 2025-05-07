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4 dicas para evitar a compulsão alimentar

Médico ensina hábitos para ajudar a ter uma relação equilibrada com a comida

Publicado em 07 de Maio de 2025 às 12:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 mai 2025 às 12:59
A compulsão alimentar pode trazer diversos problemas de saúde (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
A compulsão alimentar pode trazer diversos problemas de saúde Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
O desejo incontrolável por um doce ou lanche fora de hora é algo que atinge muitas pessoas. No entanto, quando esse comportamento se torna frequente ou muito intenso, pode comprometer a rotina alimentar. A boa notícia é que existem formas eficazes de lidar com esses impulsos e cultivar uma relação mais equilibrada com a comida.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 4,7% da população brasileira sofre de transtornos alimentares — quase o dobro da média global, de 2,6%, segundo pesquisa realizada em 2021. Diante desse cenário, fica ainda mais evidente a importância de adotar estratégias para evitar comportamentos que prejudicam com frequência nossos esforços.
Pensando nisso, o Dr. Edson Ramuth, fundador do Emagrecentro, rede especializada em emagrecimento saudável e estética corporal, oferece 4 orientações práticas. Confira!

1. Identificar gatilhos emocionais

Muitas vezes, o desejo de consumir algo está relacionado a sentimentos como estresse, ansiedade ou tédio. Reconhecer essas sensações é um passo essencial. “O emocional tem grande influência nas escolhas alimentares. Aprender a gerenciar os sentimentos de forma positiva é fundamental para evitar o impulso de comer fora de hora”, orienta o especialista.
Ter alimentos saudáveis à disposição ajuda a controlar os impulsos alimentares (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Ter alimentos saudáveis à disposição ajuda a controlar os impulsos alimentares Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

2. Manter opções nutritivas à mão

Ter alimentos saudáveis e fáceis de consumir à disposição faz toda a diferença. “Castanhas, iogurtes naturais e barras de proteína são ótimas alternativas. É importante ter sempre produtos nutritivos ao alcance para evitar escolhas impulsivas”, sugere o médico.

3. Elaborar um cardápio com boas escolhas

Realizar pelo menos as três principais refeições ao longo do dia — café da manhã, almoço e jantar — é primordial! Consumir porções menores ajuda a manter os níveis de glicose no sangue estáveis e a evitar a fome súbita. “Ao organizar suas porções, você diminui as chances de comer de forma descontrolada e garante o fornecimento adequado de nutrientes durante o dia”, explica o especialista Edson Ramuth.

4. Não ser radical

O segredo não está em cortar totalmente os alimentos de que você gosta, mas em consumi-los de maneira moderada. “Permitir-se pequenos prazeres é ideal para manter o equilíbrio . Se você gosta de chocolate, por exemplo, inclua uma porção pequena limitada na sua dieta de forma consciente. Restringir completamente pode gerar frustração e aumentar as chances de um efeito rebote”, finaliza o médico.
Por Islany Oliveira
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