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4 dicas para alcançar a meta de emagrecer em 2025

Veja como respeitar os limites do corpo e da mente para alcançar resultados sustentáveis

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 19:40

Portal Edicase

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Publicado em 

06 jan 2025 às 19:40
É possível emagrecer de maneira saudável em 2025 (Imagem: New Africa | Shutterstock)
É possível emagrecer de maneira saudável em 2025 Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O início de um novo ano é marcado por resoluções relacionadas à saúde e ao bem-estar. Entre as mais comuns, estão a prática de exercícios físicos, a adoção de dietas e o desejo de perder peso. No entanto, metas exageradas ou mudanças radicais na rotina podem gerar problemas físicos e emocionais, dificultando a adesão e trazendo mais frustração do que resultados.
Especialistas alertam: o segredo está no equilíbrio e na adaptação às necessidades individuais. Por isso, abaixo, confira 4 dicas para alcançar a meta de emagrecimento em 2025!

1. Cuidado com a prática de atividade física

O cardiologista Dr. Raphael Boesche destaca que, embora os exercícios físicos sejam fundamentais para a saúde do coração, o exagero pode ser prejudicial, especialmente para pessoas com condições preexistentes, como hipertensão ou insuficiência cardíaca.
“Exercícios regulares ajudam a melhorar a circulação, controlar o colesterol e reduzir a pressão arterial. No entanto, excessos podem levar a arritmias, fadiga extrema e até eventos cardíacos graves. É essencial respeitar os limites do corpo e realizar uma avaliação médica antes de começar qualquer rotina de atividades “, explica.
Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) mostram que a prática regular de exercícios pode reduzir em até 50% o risco de doenças cardíacas. No entanto, para que o exercício seja um aliado, é importante começar com intensidade moderada e aumentar gradualmente.
As mudanças na alimentação devem ser feitas de maneira gradual (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
As mudanças na alimentação devem ser feitas de maneira gradual Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

2. Atenção com metas extremas

O Dr. Raphael Boesche reforça que o estresse causado por metas extremas ou pelo excesso de esforço pode afetar a saúde do coração. “Incorporar exercícios de forma equilibrada, aliados a uma boa alimentação e ao descanso adequado, é o caminho para fortalecer o sistema cardiovascular e melhorar a qualidade de vida”, ressalta o cardiologista.
A psicanalista Bruna Abrão, especialista em comportamento alimentar, alerta que o cérebro humano é programado para evitar mudanças radicais que causem desconforto. “Quando estabelecemos metas ambiciosas, como perder muito peso em pouco tempo ou abandonar o sedentarismo abruptamente, o cérebro associa isso à dor. Isso gera frustração e muitas vezes leva ao abandono dessas resoluções”, explica.
Ela ressalta a importância de metas graduais e adaptadas à realidade de cada pessoa. Alterações simples, como adicionar caminhadas curtas à rotina ou substituir refrigerantes por água, são estratégias mais eficazes. “Pequenas conquistas liberam dopamina, o que aumenta a motivação e cria um ciclo positivo de recompensas”, afirma.

3. Fome emocional

Outro ponto crucial é lidar com a fome emocional, muitas vezes confundida com a fome física. Bruna Abrão sugere identificar as emoções por trás do ato de comer: “Se você está ansioso, estressado ou entediado, é importante reconhecer isso e buscar formas alternativas de lidar com essas emoções.”

4. Evitando a sensação de fracasso

Tanto o Dr. Raphael Boesche quanto a psicanalista Bruna Abrão concordam que o planejamento é a chave para atingir os objetivos de forma saudável e sustentável. Dividir grandes metas em pequenos passos e ajustar as expectativas ao longo do caminho são atitudes que ajudam a evitar a sensação de fracasso.
“Combinando metas realistas e a prática equilibrada de exercícios físicos, é possível transformar as resoluções de ano novo em hábitos duradouros que promovam saúde e bem-estar”, concluem os especialistas.
Por Daiane Bombarda
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