AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

4 abordagens de psicoterapia e seus benefícios

4 abordagens de psicoterapia e seus benefícios

É crucial entender qual delas pode se alinhar melhor às suas necessidades e expectativas

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 18:35

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 out 2024 às 18:35
Existem diferentes abordagens de psicoterapia (Imagem: Motortion Films | Shutterstock)
Existem diferentes abordagens de psicoterapia (Imagem: Motortion Films | Shutterstock) Crédito:
Sentar-se na cadeira, olhar para um, até então, desconhecido e contar a ele toda a sua vida ou, no mínimo, os aspectos mais importantes relacionados a ela. Uma primeira sessão de psicoterapia pode parecer assustadora, mas é, muitas vezes, o segredo para uma vida mais tranquila, com a saúde mental bem cuidada. 
Mas como decidir quem será a pessoa para quem você dará as chaves para as suas emoções? Escolher o psicoterapeuta certo é uma decisão importante e pessoal. Com tantas abordagens diferentes, é crucial entender qual delas pode se alinhar melhor às suas necessidades e expectativas. Ao longo da história, a psicologia desenvolveu uma série de maneiras de observar o comportamento humano.
Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Positivo (UP) – campus Londrina, Schirley Heritt, esse é um dos principais fatores a se considerar na hora de escolher um terapeuta. “As abordagens se referem ao conjunto de métodos e técnicas utilizados para tratar problemas emocionais e comportamentais. Cada uma das linhas de psicoterapia enxerga os mesmos comportamentos de uma forma diferente, o que influencia diretamente na maneira como os profissionais conduzem o tratamento com seus pacientes”.
Entre as principais abordagens estão a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental (TCC), a psicologia comportamental e o humanismo. Essas abordagens se baseiam em teorias e princípios distintos sobre como a mente funciona e como os problemas psicológicos se desenvolvem. Por isso, cada uma oferece estratégias específicas para ajudar os indivíduos a enfrentarem e superarem esses desafios, embora todas tenham como objetivo principal a melhora da saúde mental e redução do sofrimento emocional. 

Tipos de psicoterapia

Abaixo, confira as principais linhas de psicoterapia.

1. Psicologia comportamental

A especialista explica que as abordagens podem ser estruturadas de diferentes formas. “Algumas abordagens são baseadas em técnicas mais estruturadas e diretas, oferecendo intervenções específicas para mudar comportamentos e pensamentos disfuncionais, como a psicologia comportamental”, explica Schirley Heritt.
Segundo ela, se o problema inicial do paciente for um comportamento disfuncional específico, como uma fobia, essa abordagem pode ser indicada. “Os psicólogos comportamentais, também chamados de behavioristas, acreditam que todo comportamento é aprendido e pode ser modificado”, acrescenta.

2. Terapia cognitivo-comportamental (TCC)

A TCC é, atualmente, uma das abordagens mais utilizadas pelos profissionais, combinando princípios do cognitivismo e do behaviorismo para tratar problemas emocionais e comportamentais. “Um dos principais focos da TCC é a identificação e a alteração de pensamentos disfuncionais ou distorções cognitivas. Os psicólogos utilizam essa abordagem para ajudar os pacientes a reconhecerem, questionarem e substituirem esses pensamentos por conceitos mais realistas e equilibrados”, detalha a especialista. 
A psicanálise foca na exploração de experiências passadas (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)
A psicanálise foca na exploração de experiências passadas (Imagem: Siberian Art | Shutterstock) Crédito:

3. Psicanálise

Por sua vez, a psicanálise tem foco na exploração profunda das experiências passadas e das dinâmicas emocionais inconscientes. “Desenvolvida por Sigmund Freud, a psicanálise destaca o papel do inconsciente na formação da personalidade e na origem dos comportamentos/emoções e sintomas. Trabalha com a associação livre (falar livremente, sem censura) e tem uma intervenção menos diretiva na condução da sessão pelo terapeuta”, destaca.
A especialista diz que a psicanálise é uma excelente ferramenta para quem procura ajuda para entender padrões repetitivos de comportamento que não fazem sentido para o sujeito, e que geralmente geram muita angústia e sofrimento psíquico.

4. Humanismo

Os humanistas acreditam que cada indivíduo tem a capacidade inata para crescimento e desenvolvimento. “Abraham Maslow e Carl Rogers foram dois dos nomes mais importantes que deram origem à abordagem humanista. Essa linha coloca a ênfase na realização do potencial humano”.

Confiar no profissional escolhido é fundamental

A especialista lembra, ainda, que, independentemente da abordagem escolhida, é essencial que o paciente se sinta confortável e confiante com seu terapeuta . “A relação de confiança é o coração de uma terapia bem-sucedida. É importante que o paciente se sinta ouvido e compreendido e que confie no processo adotado pelo profissional que ele mesmo escolheu para ajudar a cuidar de sua saúde mental”, conclui.
Por Enzo Feliciano
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mapa da votação nas Eleições 2026 para presidente, por cidade, do ES
Veja como cada cidade do ES votou para presidente
Urna eletrônica passar por série de testes antes da votação
Abstenção no ES é a maior dos últimos 24 anos em eleições gerais
Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos para o Senado Federal
Mapa: veja o senador mais votado por cidade do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados