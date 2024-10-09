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3 exercícios para eliminar peso até o fim do ano

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Especialista dá dicas para quem deseja emagrecer de forma saudável e equilibrada

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 14:36

Portal Edicase

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Publicado em 

09 out 2024 às 14:36
Emagrecer exige dedicação e uma dieta equilibrada ligada a uma rotina de atividades físicas (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
Emagrecer exige dedicação e uma dieta equilibrada ligada a uma rotina de atividades físicas Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
O fim do ano está se aproximando, mas ainda é possível emagrecer. Para isso, é preciso dedicação e um plano adequado de atividades físicas e bons hábitos alimentares. “Para emagrecer de forma saudável, é fundamental estabelecer metas realistas e sustentáveis. O emagrecimento deve ser um processo gradual, não uma corrida contra o tempo”, alerta Elizimara Augusta Pereira Lima, coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera.
Segundo a professora, o primeiro passo para alcançar a meta de emagrecimento é manter um diário alimentar, registrando tudo o que se consome. “Isso ajuda a entender melhor os próprios hábitos e a fazer os ajustes necessários”, aconselha Elizimara Augusta Pereira Lima. 

Adote hábitos saudáveis

A coordenadora do curso de Educação Física destaca que a perda de peso exige ajustes na rotina. “Pequenas mudanças já fazem uma enorme diferença, como reduzir o consumo de refrigerantes, sucos industrializados, doces e alimentos ultraprocessados, como pizzas, hambúrgueres e biscoitos recheados”, explica.
Para aumentar as chances de sucesso, ela recomenda aumentar o consumo de água, incluir sucos naturais na dieta e substituir alimentos ultraprocessados por opções mais saudáveis, como frutas, legumes e verduras. “Os doces, por sua vez, podem ser consumidos com moderação e em pequenas porções”, acrescenta. Além disso, é necessário incluir atividades físicas no dia a dia.

Quais atividades físicas praticar para perder peso até o fim do ano?

A escolha das atividades físicas pode fazer toda a diferença. Elizimara Augusta Pereira Lima recomenda optar por exercícios que se adequem ao nível de condicionamento físico e afinidade de cada um. “Ao escolher uma atividade que você gosta, além de queimar as calorias necessárias para auxiliar no emagrecimento, você se sentirá realizado ao concluir o exercício”, afirma
A seguir, confira 3 atividades físicas recomendadas pela especialista para ajudar no processo de emagrecimento! 
Um treino intenso de natação pode queimar em média 450 calorias (Imagem: BalanceFormCreative | Shutterstock)
Um treino intenso de natação pode queimar em média 450 calorias Crédito: Imagem: BalanceFormCreative | Shutterstock

1. Natação

Com as altas temperaturas, a natação se torna uma opção agradável. “A água possui propriedades que promovem bem-estar e relaxamento. Além disso, a resistência que ela oferece durante os movimentos gera um grande gasto energético, fortalecendo os músculos. Com uma hora de natação intensa, é possível queimar, em média, 450 calorias”, destaca Elizimara Augusta Pereira Lima. 

2. Ciclismo

A professora explica que andar de bicicleta causa um grande gasto de calorias, além de melhorar força, resistência física e a saúde cardiovascular. Uma hora da prática pode consumir em média 500 calorias. 

3. Musculação

Elizimara Augusta Pereira Lima explica que a musculação melhora a força e a resistência dos músculos, além de contribuir para o ganho de massa muscular e queimar calorias. Um treino de 1hora de duração pode queimar até 500 calorias.
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