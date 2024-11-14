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11 exercícios de pilates para fazer em casa

Veja os benefícios de cada movimento para a saúde e bem-estar do corpo

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 14:44

Portal Edicase

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Publicado em 

14 nov 2024 às 14:44
Os exercícios de pilates aumentam o bem-estar físico e mental (Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock)
Os exercícios de pilates aumentam o bem-estar físico e mental Crédito: Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock
O pilates é uma técnica cujo objetivo é atingir o bem-estar físico e emocional por meio da concentração, da respiração, da precisão e do equilíbrio. Os exercícios fortalecem e alongam o corpo, melhoram a postura e a flexibilidade, desenvolvem as articulações e trabalham o autocontrole e a respiração.
A seguir, a professora de pilates Karolina Takatsu explica sobre os objetivos e benefícios de alguns exercícios praticados.Confira!

1. Hundred (cem)

É praticado para o aquecimento do corpo. Ele estabelece os princípios básicos do pilates de estabilização e de coordenação corporal, além de estimular a circulação sanguínea, controlando a respiração e ativando os músculos do corpo.
Exercício one leg circle ajuda a trabalhar a estabilidade do corpo (Imagem: Cipri Suciu | Shutterstock)
Exercício one leg circle ajuda a trabalhar a estabilidade do corpo Crédito: Imagem: Cipri Suciu | Shutterstock

2. One leg circle (círculo com uma perna)

É praticado para estabilidade, coordenação e alongamento do corpo. Elevando uma perna de cada vez e fazendo movimentos circulares no ar, o exercício ajuda a desenvolver a mobilidade da articulação do quadril, a estabilidade da cintura escapular, da pelve e do abdômen.
Exercício rolling like a ball pode ajudar no funcionamento do intestino (Imagem: lunamarina | Shutterstock)
Exercício rolling like a ball pode ajudar no funcionamento do intestino Crédito: Imagem: lunamarina | Shutterstock

3. Rolling like a ball (rolando como uma bola)

Outro exercício clássico do pilates, o rolling like a ball desenvolve a flexão completa da coluna e a estabilidade corporal. Fortalece o transverso do abdômen, reto abdominal e oblíquos, podendo ajudar, até mesmo, na estimulação do sistema digestivo.
Exercício roll over ajuda a trabalhar a mobilidade das pernas (Imagem: lunamarina | Shutterstock)
Exercício roll over ajuda a trabalhar a mobilidade das pernas Crédito: Imagem: lunamarina | Shutterstock

4. Roll over (rolamento para trás)

Melhora a mobilidade da coluna, o alongamento da cadeia posterior e a ativação da região abdominal.O roll over envolve o movimento controlado de rolamento do corpo para trás e para frente enquanto mantém as pernas juntas e retas, sendo ideal para quem busca mais mobilidade nas pernas.

5. Breaststroke (nado peito)

Com movimentos semelhantes ao nado de peito da natação, o breaststroke desenvolve a mobilidade da coluna e das escápulas. Além disso, fortalece os eretores da coluna, abdômen e glúteos, aumentando a flexibilidade e melhorando a postura.
Spine twist favorece a estabilidade da coluna e das escápulas (Imagem: BearFotos | Shutterstock)
Spine twist favorece a estabilidade da coluna e das escápulas Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

6. Spine twist (torção da coluna)

Exercício fundamental no pilates, ele desenvolve a estabilidade da coluna e das escápulas, reduzindo a tensão nas costas e desenvolvendo ainda mais a coordenação. Além disso, o spine twist também fortalece os oblíquos e deltoides e melhora o alongamento da cadeia posterior.

7. Single leg stretch (alongamento de uma perna)

Praticado em uma posição supina (deitado de costas), ele trabalha o desenvolvimento da estabilidade das escápulas e da pelve, fortalecimento abdominal, peitoral e deltoides e mobilidade da articulação do quadril.
Exercício bend and stretch ajuda a fortalecer o abdômen (Imagem: BLACKDAY | Shutterstock)
Exercício bend and stretch ajuda a fortalecer o abdômen Crédito: Imagem: BLACKDAY | Shutterstock

8. Bend and stretch (flexionar e alongar)

Envolve uma série de movimentos coordenados para fortalecer os músculos centrais, com o foco em desenvolver a estabilidade da pelve, escápulas e transverso do abdômen. Além disso, fortalece quadríceps, adutores e glúteos.

9. Heel squeeze prone (aperto do calcanhar em decúbito ventral)

Ele trabalha o fortalecimento do transverso do abdome, do assoalho pélvico, dos isquiotibiais e dos glúteos. Desenvolve a estabilidade da pelve e escápulas.Esse exercício é geralmente realizado na posição deitada de bruços (prone).

10. Side kick kneeling (Chute lateral ajoelhado)

Ele trabalha o fortalecimento do transverso do abdome, do reto abdominal e dos oblíquos, além dos músculos abdutores das pernas e do quadril. Frequentemente realizado em um tapete de pilates, o side kick kneeling melhora, também, a estabilidade pélvica.

11. Side Plank (Prancha lateral)

A prancha lateral fortalece os músculos do abdômen e melhora a postura (Imagem: E.Va | Shutterstock)
A prancha lateral fortalece os músculos do abdômen e melhora a postura Crédito: Imagem: E.Va | Shutterstock
Trabalha os músculos abdominais, os oblíquos e melhora a resistência. Geralmente, é praticado sob um tapete de pilates, com a pessoa deitada de lado, apoiando-se no antebraço e levantando o quadril. Esse exercício também é benéfico para quem deseja melhorar a postura, prevenindo dores e desalinhamentos.

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