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10 motivos para não compartilhar a cama com o bebê

É indicado que os pequenos durmam no mesmo quarto que os pais, mas em superfícies próprias

Publicado em 12 de Setembro de 2025 às 14:33

Portal Edicase

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Publicado em 

12 set 2025 às 14:33
Dormir no próprio espaço garante um sono reparador e seguro para o bebê (Imagem: kryzhov | Shutterstock)
Dormir no próprio espaço garante um sono reparador e seguro para o bebê Crédito: Imagem: kryzhov | Shutterstock
O costume de compartilhar a cama com os filhos, especialmente quando são bebês, é uma prática bastante comum em muitas famílias. Essa escolha geralmente está ligada à necessidade de facilitar a rotina noturna, já que torna mais simples atender às demandas da criança, como amamentar, trocar fraldas ou acalmar o choro.
No entanto, esse hábito pode oferecer riscos à saúde. A médica do sono, Dra. Cris Herreira, formada pela Faculdade de Medicina de Catanduva e com capacitação pelo Instituto do Sono de São Paulo, reforça que a recomendação é o quarto compartilhado — ou seja, a criança dormindo no mesmo ambiente que os pais, mas em superfície própria, como berço ou cama infantil. 
Abaixo, veja 10 motivos para não compartilhar a cama com o bebê!

1. Redução do risco de morte súbita infantil

A literatura científica mostra que dormir na mesma cama aumenta as chances de morte súbita, especialmente em bebês menores de 1 ano, sendo uma prática contraindicada por organizações como a Academia Americana de Pediatria (AAP) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

2. Prevenção de sufocamento acidental

Os cobertores, travesseiros e o próprio corpo dos pais podem representar riscos de sufocamento durante a noite.

3. Evita quedas perigosas

A cama dos adultos não foi projetada para crianças. Há risco de quedas durante o sono , com possibilidade de traumas.

4. Proteção contra compressão involuntária

Pais podem, sem perceber, se mover sobre o bebê durante o sono profundo, comprimindo-o de forma acidental.
Dormir fora da cama dos pais diminui os despertares frequentes (Imagem: javi_indy | Shutterstock)
Dormir fora da cama dos pais diminui os despertares frequentes Crédito: Imagem: javi_indy | Shutterstock

5. Melhora a qualidade do sono da criança

Dormir em superfície própria reduz despertares frequentes, permitindo mais tempo em sono profundo, essencial para o desenvolvimento .

6. Apoio ao aprendizado e à memória

Dormir mal pode impactar o desenvolvimento da criança. “O sono é tão essencial quanto a nutrição. Alterações na arquitetura do sono infantil podem impactar o desenvolvimento neurológico e até na regulação hormonal”, explica a Dra. Cris Herreira. Um sono adequado fortalece a memória e o aprendizado.

7. Estímulo à autonomia emocional

Crianças que sempre dormem na cama dos pais podem ter mais dificuldade em desenvolver independência e segurança emocional.

8. Menos estresse para os pais

Quando cada um tem seu espaço, o sono da família como um todo tende a ser mais tranquilo e reparador.

9. Supervisão contínua sem riscos

O quarto compartilhado garante proximidade e segurança, permitindo que os pais observem sinais de desconforto ou necessidade da criança, sem a expor a perigos.

10. Base para uma infância mais saudável

Segundo a médica, não compartilhar a cama com a criança garante benefícios duradouros. “Manter o bebê no mesmo quarto, mas em superfície adequada e individual, une vínculo, supervisão e saúde”, reforça. Essa prática favorece o crescimento equilibrado, tanto físico quanto emocional.
Dormir junto pode parecer um gesto de cuidado, mas é no sono estruturado e seguro que se constrói uma infância com mais proteção, autonomia e bem-estar.
Por Sarah Monteiro
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