10 mitos e verdades sobre o suco 100% fruta em caixinha

O suco 100% fruta em caixinha está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros Crédito: Imagem: Viktor_LA | Shutterstock

Os sucos 100% fruta em caixinha têm ganhado destaque entre os brasileiros que buscam alternativas práticas e saudáveis para o dia a dia. Produzidos exclusivamente com polpa ou extrato da fruta, sem adição de açúcares, conservantes ou aditivos artificiais, eles aliam conveniência à qualidade nutricional.

Segundo a Nielsen, os segmentos de alimentos e bebidas apresentaram um crescimento de 18,3% em valor e 7,4% em volume em 2023, refletindo a mudança no comportamento do consumidor em direção a hábitos mais saudáveis.

Além da saudabilidade, a sustentabilidade tem se tornado um fator decisivo na jornada de compra. Segundo o estudo Sustainability Sector Index (SSI) da Kantar, 87% dos brasileiros desejam fazer escolhas mais sustentáveis, mas apenas 35% estão mudando ativamente seu comportamento, devido a barreiras como preço e falta de informação.

Em homenagem ao Dia Mundial do Suco, celebrado em 30 de maio, a Dra. Aline David, nutricionista pela São Camilo, mestre e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), esclarece os principais mitos e verdades sobre os sucos 100% fruta em caixinha. Confira!

1. Suco 100% fruta contém fruta de verdade

Verdade. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), órgão que regulamenta a produção e fiscalização dessas bebidas, os sucos 100% fruta são compostos por uma ou mais frutas e/ou parte do vegetal submetida ao adequado processamento tecnológico. Vale ressaltar que a porcentagem de suco de fruta presente na bebida é de 100%.

2. Todos os sucos em caixinha são iguais

Mito. A classificação oficial estabelecida pelo Mapa considera três critérios principais: o percentual de fruta na composição, o tipo de processamento utilizado e a adição (ou não) de açúcares e adoçantes. As categorias são definidas da seguinte forma:

Suco: produzido exclusivamente a partir da fruta, com 100% de suco de fruta.

Néctar: bebida com teor de suco de fruta entre 10% e 50%.

Refresco ou bebida de fruta: apresenta teor de suco de fruta entre 4% e 30%.

3. Todo suco pronto possui suco de maçã em sua composição

Mito. Nem todo suco vendido no mercado contém suco de maçã em sua composição. No entanto, ele é utilizado como ingrediente em muitas bebidas de frutas, devido ao seu sabor neutro e doce natural, que pode ajudar a equilibrar os sabores mais ácidos ou amargos. A sua presença ou de outros sucos de base deve ser indicada na lista de ingredientes no rótulo do produto.

4. Suco 100% fruta engorda

Mito. O ganho de peso é resultado do balanço energético ao longo do tempo, e não da ingestão isolada de um único alimento. Sucos 100% fruta podem ser incluídos em uma dieta equilibrada, desde que consumidos com moderação. A qualidade geral da dieta e o estilo de vida, nível de atividade física, sono, entre outros, são fatores determinantes para o controle do peso corporal.

5. Essas bebidas são seguras para o consumo

Verdade. Os sucos em caixinha passam por pasteurização e são envasados em ambiente asséptico e em embalagens cartonadas com 6 camadas de proteção. Essa tecnologia evita contaminações por microrganismos e inativa enzimas que poderiam alterar cor, sabor e qualidade ao longo do tempo.

O consumo dessas bebidas não substitui o consumo de frutas Crédito:

6. Tomar suco 100% fruta substitui o consumo de frutas

Mito. O consumo regular de frutas é essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar. A ingestão desses sucos sem adição de açúcares e/ou adoçantes pode ser utilizada como estratégia para compor uma das porções diárias de frutas em uma dieta equilibrada, porém não deve ser totalmente substituído pelo consumo dos alimentos in natura .

7. Essas bebidas contêm conservantes

Mito. Sucos em caixinha não necessitam de conservantes, pois passam por um processo de pasteurização e são envasados em ambiente asséptico e em embalagens cartonadas com camadas de proteção. Essa combinação garante a conservação do produto e preserva a qualidade da bebida por mais tempo.

8. Sucos 100% fruta em caixinha contêm nutrientes

Verdade. Sucos 100% fruta em caixinha mantêm nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e compostos bioativos — como os polifenóis —, reconhecidos por seus potenciais benefícios à saúde.

9. São uma opção saudável para o lanche

Verdade. O suco 100% fruta em caixinha é uma opção prática e saudável para o lanche. É fácil de transportar, não requer refrigeração antes de aberto e pode contribuir para uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação.

10. O tipo de embalagem influencia a qualidade final do suco

Verdade. As embalagens cartonadas, por exemplo, são compostas por seis camadas que protegem a bebida da luz e do oxigênio. Associadas à pasteurização e ao envase asséptico, essas embalagens preservam o sabor, a qualidade e a validade do suco, sem necessidade do uso de conservantes. Além disso, são recicláveis e produzidas com matérias-primas renováveis, como papel de florestas certificadas e polímeros derivados da cana-de-açúcar.