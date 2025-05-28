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10 hábitos para melhorar a saúde física e mental

Veja como o cuidado com o corpo e a mente deve ser contínuo e conectado

Publicado em 28 de Maio de 2025 às 18:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 mai 2025 às 18:59
O cuidado com a saúde se constrói com hábitos diários (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
O cuidado com a saúde se constrói com hábitos diários Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
A busca por saúde de forma integrada está ganhando cada vez mais espaço, refletindo um olhar mais amplo sobre o bem-estar físico, mental e emocional. Nesse contexto, os hábitos de vida têm um papel fundamental, influenciando diretamente a qualidade de vida e a prevenção de doenças.
“Cuidar da saúde não é apenas tomar remédio, é sobre entender o que seu corpo está dizendo, ajustar a rotina, o sono, a alimentação e o ambiente ao redor”, explica a médica Dra. Jacy Maria Alves, especialista em endocrinologia, metabologia e neurociências.
Segundo ela, a grande parte dos desequilíbrios hormonais hoje está ligada a comportamentos cotidianos: excesso de estresse, alimentação desregulada, sedentarismo e má qualidade do sono. “Quando ajustamos o estilo de vida, os hormônios tendem a se equilibrar naturalmente, e quando há necessidade de intervenção, conseguimos fazer isso com muito mais precisão e resultados duradouros”, afirma.
Abaixo, confira alguns hábitos para melhorar a saúde física e mental. “A transformação é possível, mas começa pelo entendimento de que saúde é uma construção diária”, reforça a médica.

1. Coma com atenção

Evite comer distraído, na frente da TV ou do celular. Prestar atenção ao sabor, à textura e à saciedade ajuda na digestão, reduz excessos e melhora a relação com a comida.

2. Organize sua rotina de luz natural e artificial

Expor-se à luz do sol pela manhã e evitar telas à noite ajuda a regular o ritmo biológico (ciclo circadiano), melhorando sono, metabolismo e até o humor.

3. Tenha momentos de silêncio

Criar pequenos momentos de pausa e silêncio reduz a sobrecarga mental e emocional, prevenindo ansiedade, fadiga e até problemas cardiovasculares.
A respiração pode ajudar a fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
A respiração pode ajudar a fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Respirar conscientemente

Respirar fundo antes de agir ajuda a sair do “piloto automático”, melhora o foco, reduz impulsividade e favorece escolhas mais saudáveis no dia a dia.

5. Movimentar-se

A atividade física regular é crucial para a saúde no nosso corpo e da nossa mente.

6. Permitir-se ser humano

Expresse suas emoções e compartilhe seus sentimentos.

7. Pratique doar

A nossa felicidade dura mais tempo quando doamos — seja algo concreto ou espiritual. Uma conversa com escuta ativa não custa dinheiro.

8. Seja grato

A gratidão beneficia tanto quem recebe quanto quem expressa.

9. Encontre propósito

Conecte-se com suas ações para uma vida mais significativa .

10. Mude

Planeje e construa seus rituais para se tornar a pessoa que deseja ser.
Por Tayanne Silva
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