10 dicas para ajudar a detoxificar rins, fígado e pâncreas

A detoxificação é um processo natural do corpo humano. Por meio de órgãos como fígado, rins e intestinos, ocorre a eliminação de produtos tóxicos do organismo pelo suor, urina e fezes. Contudo, alguns cuidados com a alimentação podem contribuir positivamente para esse processo.
“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas . Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz, pós-graduado em Nutrologia e medicina do esporte e especializado em emagrecimento e longevidade.
A seguir, confira algumas dicas para ajudar a detoxificar rins, fígado e pâncreas!
1. Consuma chás diuréticos e desintoxicantes
Os chás diuréticos e desintoxicantes ajudam a estimular o funcionamento dos rins, fígado e pâncreas, favorecendo a eliminação de toxinas acumuladas no organismo. O chá de dente-de-leão, por exemplo, é conhecido por sua ação hepatoprotetora, auxiliando na regeneração do fígado e na melhora da digestão.
O chá de cavalinha possui propriedades diuréticas, que ajudam a eliminar o excesso de líquidos e reduzir o inchaço. O chá verde, por sua vez, é rico em antioxidantes que combatem os radicais livres e protegem as células hepáticas e pancreáticas.
2. Beba bastante água
Beber bastante água ajuda a diluir toxinas, facilita a eliminação de resíduos pelos rins, apoia a função desintoxicante do fígado, promove a produção de enzimas digestivas pelo pâncreas e contribui para a saúde geral desses órgãos vitais.
3. Consuma alimentos livres de agrotóxicos
Priorizar o consumo de alimentos sem agrotóxicos evita a ingestão de substâncias químicas prejudiciais que podem sobrecarregar rins, fígado e pâncreas, permitindo que esses órgãos se concentrem na eliminação de toxinas internas.
4. Cuide da higiene dos alimentos
Cuidar da higiene dos alimentos é crucial para a detoxificação de rins, fígado e pâncreas, pois evita a ingestão de contaminantes que podem prejudicar a função dos órgãos.
5. Evite produtos enlatados e alimentos industrializados
Produtos enlatados e alimentos industrializados frequentemente contêm aditivos químicos, conservantes e excesso de sódio, que consequentemente fazem mal à saúde. Evitar esses alimentos auxilia na redução da carga tóxica, promovendo a eficácia dos processos de detoxificação e mantendo a saúde desses órgãos vitais.
6. Fuja de temperos prontos
Temperos prontos frequentemente contêm substâncias artificiais e sódio em excesso . Evitar esses aditivos ajuda a proteger rins, fígado e pâncreas, pois reduz o estresse metabólico, promovendo uma detoxificação eficaz e preservando o equilíbrio funcional desses órgãos vitais.
7. Prefira alimentos integrais
Alimentos integrais são ricos em nutrientes, fibras e antioxidantes, essenciais para a saúde. Ingeri-los promove uma detoxificação eficiente, fortalecendo esses órgãos e ajudando na eliminação de toxinas.
8. Consuma queijos e produtos derivados da soja
Optar pelo consumo de queijos e produtos derivados da soja pode fornecer proteínas de alta qualidade, reduzindo a carga de proteína animal nos rins e fígado. Além disso, esses alimentos contêm nutrientes benéficos que podem auxiliar na saúde pancreática e metabólica, facilitando a detoxificação e promovendo o bem-estar desses órgãos.
9. Evite excesso de sal
Reduzir a ingestão de sal é crucial para a saúde renal e cardiovascular . O excesso de sal pode levar à retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial, sobrecarregando os rins e o coração.
10. Inclua antioxidantes na dieta
Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais coloridos, ajudam a combater os radicais livres e protegem o fígado, pâncreas e rins contra danos oxidativos. Eles também promovem a saúde geral do corpo e auxiliam na desintoxicação natural.
Consulte um especialista
Apesar dos benefícios proporcionados pelos alimentos detox, é importante ressaltar que eles devem ser consumidos como parte de uma dieta balanceada, combinadas com um estilo de vida saudável e indicados por um especialista. “A detoxificação é um programa que deve ser levado com muita seriedade e orientado por um especialista. Além disso, é necessária toda uma programação alimentar”, esclarece a nutricionista funcional Helouse Odebrecht.