Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Santa Teresa inaugura Natal de Encantos neste final de semana
Renata Rasseli

Santa Teresa inaugura Natal de Encantos neste final de semana

A Rua do Lazer ganhará um portal natalino, trenó, presépio e uma árvore gigante de crochê a partir deste sábado (30)

Públicado em 

28 nov 2019 às 15:35
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera
Santa Teresa, na região serrana do Estado, inaugura neste sábado (30), o Natal de Encantos. A Rua do Lazer, a mais importante da cidade, ganhará um portal natalino, trenó, presépio e uma árvore gigante de crochê, com 5,10 metros de altura e 2,40 metros de diâmetro. A ação é liderada pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa e  comerciantes da cidade. Para a abertura está programada uma apresentação do Coral da Pestallozi na escadaria da Igreja Matriz, a presença de Papai e Mamãe Noel e a inauguração da iluminação de todo o casario da Rua do Lazer. No dia 12 de dezembro, será realizado o Cortejo de Santa Luzia. O evento promete atrair moradores e visitantes de todo o Estado até o dia 25 de dezembro. 
Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera
Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera
Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera

Veja Também

Caravana de Natal chega ao ES neste final de semana

Natal em Santa Teresa terá árvore de crochê com 5 metros de altura

Árvore de Natal Gigante é inaugurada na Serra

Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera
Natal de Encantos de Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados