Santa Teresa inaugura Natal de Encantos neste final de semana

Santa Teresa, na região serrana do Estado, inaugura neste sábado (30), o Natal de Encantos. A Rua do Lazer, a mais importante da cidade, ganhará um portal natalino, trenó, presépio e uma árvore gigante de crochê, com 5,10 metros de altura e 2,40 metros de diâmetro. A ação é liderada pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa e comerciantes da cidade. Para a abertura está programada uma apresentação do Coral da Pestallozi na escadaria da Igreja Matriz, a presença de Papai e Mamãe Noel e a inauguração da iluminação de todo o casario da Rua do Lazer. No dia 12 de dezembro, será realizado o Cortejo de Santa Luzia. O evento promete atrair moradores e visitantes de todo o Estado até o dia 25 de dezembro.