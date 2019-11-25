Salário de servidores prova que Brasil vive regime de castas

IPAJM Crédito: Vitor Jubini

As discussões intensas em torno da reforma da Previdência deixaram claro a necessidade de alterar as regras do jogo para começar a desatar o nó fiscal brasileiro. Na esteira das mudanças, a reforma serviu também para minimizar as discrepâncias entre a aposentadoria de servidores públicos e trabalhadores do setor privado. No entanto, o Brasil ainda precisa de uma reestruturação mais profunda para acabar com a casta de privilegiados entre os privilegiados.

O abismo pode ser diminuído com uma necessária valorização da docência, prevista em lei no Plano Nacional de Educação, com metas a serem batidas até 2024, mas principalmente com a derrubada de torres de marfim do funcionalismo público, que privilegia uma nata em detrimento da maioria.

É claro que já foi pior. Nos últimos anos, uma série de medidas contribuíram para diminuir a desproporção entre trabalhadores dos setores público e privado, ao aproximar os servidores das regras do regime geral, e também para equalizar a dinâmica de salários e aposentadorias no seio do próprio funcionalismo.

Entre as mais recentes, a reforma da Previdência aprovada no Congresso Nacional foi crucial, por exemplo, para dar fim à integralidade, que permitia ao servidor se aposentar com o último salário da carreira, enquanto na iniciativa privada os trabalhadores sempre estiveram limitados pelo teto do INSS. Agora as atenções se voltam para a PEC Paralela e para Estados e municípios, com seus regimes próprios de aposentadoria.