Saiba tudo sobre as séries "Ted Lasso" e "The Chair"

Série "The Chair", da Netflix, protagonizada pela atriz Sandra Oh Crédito: Eliza Morse/Netflix

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta a série "Ted Lasso", da Apple TV+, que já está em sua segunda temporada, e a produção "The Chair", da Netflix, protagonizada por Sandra Oh, vencedora de dois Globos de Ouro. Acompanhe!

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SINOPSES

Ted Lasso (Apple TV+): Ted Lasso é treinador de um pequeno time de futebol americano de faculdade da cidade de Kansas contratado para ser o técnico de um time de futebol profissional na Inglaterra, apesar da falta de experiência.