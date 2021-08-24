Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Saiba tudo sobre as séries "Ted Lasso" e "The Chair"
Papo em Série

Saiba tudo sobre as séries "Ted Lasso" e "The Chair"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 17:05

Publicado em 

24 ago 2021 às 17:05
Série
Série "The Chair", da Netflix, protagonizada pela atriz Sandra Oh Crédito: Eliza Morse/Netflix
Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta a série "Ted Lasso", da Apple TV+, que já está em sua segunda temporada, e a produção "The Chair", da Netflix, protagonizada por Sandra Oh, vencedora de dois Globos de Ouro. Acompanhe!
Papo em Série - 24-08-21.mp3

SINOPSES

Ted Lasso (Apple TV+): Ted Lasso é treinador de um pequeno time de futebol americano de faculdade da cidade de Kansas contratado para ser o técnico de um time de futebol profissional na Inglaterra, apesar da falta de experiência.
The Chair (Netflix): Em uma renomada universidade, a primeira mulher a assumir o cargo de diretora é desafiada pelas altas demandas e expectativas de um departamento em crise.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados