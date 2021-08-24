Saiba tudo sobre as séries "Ted Lasso" e "The Chair"

Nesta edição do Papo em Série, Rafael Braz comenta a série "Ted Lasso", da Apple TV+, que já está em sua segunda temporada, e a produção "The Chair", da Netflix, protagonizada por Sandra Oh, vencedora de dois Globos de Ouro. Acompanhe!
Papo em Série - 24-08-21.mp3
SINOPSES
Ted Lasso (Apple TV+): Ted Lasso é treinador de um pequeno time de futebol americano de faculdade da cidade de Kansas contratado para ser o técnico de um time de futebol profissional na Inglaterra, apesar da falta de experiência.
The Chair (Netflix): Em uma renomada universidade, a primeira mulher a assumir o cargo de diretora é desafiada pelas altas demandas e expectativas de um departamento em crise.