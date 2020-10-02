Saiba quais tecnologias do desenho "Os Jetsons" se tornaram realidade

Você se lembra da série "Os Jetsons? O desenho animado, produzido em dois períodos - entre 1962 e 1963 e entre 1985 e 1987, conta a história de uma família do futuro, os Jetsons, e a cidade futurista de Orbit City, em 2062. Em 1962, ano que estreou, a série apresentava inúmeras tecnologias que as pessoas daquela época nem sonhavam que poderiam existir. Mas hoje, 58 anos após o primeiro episódio e 42 anos antes do ano retratado na série, diversas tecnologias previstas no desenho já existem. É sobre elas que vamos falar! Quais tecnologias dos Jetsons se tornaram realidade? Quem destaca é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Acompanhe!