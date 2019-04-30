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OLHO VIVO

Saiba quais os bens não podem ser penhorados para pagar dívidas

Se você encontra-se na situação de endividado e quer saber se, realmente, pode existir a penhora de bens para pagamento de dívidas, acompanhe as explicações

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 14:24

Publicado em 

30 abr 2019 às 14:24
Ter dívidas em atraso é uma situação que incomoda a muitos consumidores e um dos maiores medos dos endividados é a questão da penhora, ou seja, a possibilidade de perder o patrimônio em função de dívidas não pagas. É sobre este assunto que vamos conversar nesta edição do Olho Vivo, com o comentarista Luiz Gustavo Tardin. Se você encontra-se na situação de endividado e quer saber se, realmente, pode existir a penhora de bens para pagamento de dívidas, acompanhe as explicações.
Olho Vivo - Luis Gustavo Tadin - 30-04-19

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