Saia justíssima em jantar de Maria Nilce

Crédito: Arabson

*Marcos Alencar

Tempos da ditadura. Maria Nilce, a controvertida colunista social, tinha lá os seus defeitos, mas era reconhecidamente uma mulher engraçada. E era minha amiga. Amiga, claro, até o momento em que o capeta não atentava. Um belo dia, ela me ligou com uma intimação: comparecer a um jantar elegante em homenagem a uma personalidade local, em sua casa de Santa Lúcia. Perguntei quem era o figurão. Ela disse que seria uma surpresa.

Impossível dizer um “não” para ela. Fui recebido à porta por um garoto de seus quinze anos metido num smoking. Os olhos do adolescente faiscavam de alegria por estar fazendo parte daquele conto de fadas. Perguntei de onde ele tinha saído. “Era entregador dos meus jornais, mas como tinha um sorriso bonito e estes dentes lindos, mandei o Fraga fazer o smoking e ele agora é o meu mordomo. Chique, né?”

Mais dois passos e ela me apresentou ao homenageado-surpresa: o comandante do 38º Batalhão de Infantaria. A maluca sabia que eu fora preso político em 68 e queria distância das fardas e dos fardados, mesmo assim me pôs a dividir a mesa com ele e mais duas ordenanças - além do jornalista Toninho Rosetti (outro com cara de cachorro que caiu da mudança) e mais duas mulheres íntimas da casa. Camarões, um bom vinho e a ordem do dia por conta da anfitriã. Só ela falava. Eis então que o coronel começa a fazer uma educada defesa sobre a necessidade de combater os “traidores da pátria, os subversivos”. Então, a amiga mais animada, casada com um conhecido político e irritada com a opinião do militar, deu um murro na mesa e gritou alto, mas tão alto que assustou o pequeno mordomo: “Ah, coronel, comigo não, coronel! Comigo o buraco é mais embaixo!!” Isso numa época em que era temerário discordar de uma autoridade militar. Muito menos na frente de testemunhas. Alta tensão em Santa Lúcia. Mas Maria não deixou a granada explodir: “Não liga pra ela não, coronel. Ela é doida! A Rural dela se arrebentou no barranco, ela bateu a cabeça numa pedra e desde então não anda bem da bola!”

E, saindo do tatame, abriu um sorriso e deu um passo à frente: “Quem vai querer sobremesa?” Todos aceitamos, torcendo pela hora de abandonar o plenário. Hora essa que demorou muito mais do que os dias de mordomo do pequeno entregador de jornais.

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O que relato a seguir me foi contado por uma querida amiga sobre um fim de semana que ela curtiu na Itália, na casa de veraneio de uma condessa, debruçada sobre o romântico Lago de Como. Depois de fazer amizade com uma médica, durante uma excursão pelas ilhas gregas, a relação entre as duas prosperou de tal forma que novos passeios vieram a acontecer quase que anualmente.

Eis então que um dia a médica a convidou para um fim de semana, dos sonhos, na mansão da condessa italiana. Minha amiga encantou-se com o local, com a casa e com a simpaticíssima proprietária. Desde a chegada todos falavam em italiano, menos ela. Mas era tanto o matraquear que, já no dia seguinte, minha amiga já se sentia dominando o idioma. Tanto que a condessa não só a entendia muito bem como ambas passaram boas horas conversando como velhas amigas. Segunda-feira, dia da partida, um pequeno alvoroço (italianos, sabe como é) nas despedidas. Abraços, agradecimentos e um pouco antes de entrar no táxi, num gesto extremamente gentil, a condessa disse-lhe ao pé do ouvido: “Seu espanhol é excelente!!!”



