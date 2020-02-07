Saciai-vos: novo encontro da Comunidade Água Viva

Raquel Carpenter, fundadora da Comunidade Água Viva Crédito: Divulgação

Em 2020, a Água Viva, comunidade da Igreja Católica, de Vila Velha, abre sua programação de seminários e retiros, lançando o Encontro Saciai-vos, realizado em datas específicas durante todo o ano e ofertadas gratuitamente. A primeira edição será realizada nos dias 7 e 8 de março, na Fonte da Vida, sítio da comunidade. O tema deste encontro será “Cura entre Gerações”. São esperadas até 120 pessoas no evento. As inscrições podem ser realizadas pelo site comunidadeaguaviva.com.br.

“Fomos inspirados a ampliar o acolhimento às pessoas por meio deste novo encontro, que tem uma proposta diferente dos demais, principalmente, porque ele ocorre algumas vezes por ano e têm temas variados, definidos de acordo com os assuntos mais recorrentes ao longo das nossas atividades”, explica Raquel Carpenter, fundadora da Comunidade Água Viva. Outro diferencial está relacionado à entrada gratuita, mediante doação de itens variados, como alimentos não perecíveis e materiais de limpeza.

“A Comunidade Água Viva se mantém da realização de eventos, como os nossos retiros e seminários. Mas queremos dar oportunidade também aqueles que desejam conhecer e vivenciar o nosso trabalho e esta é uma forma que encontramos de nos aproximarmos dessas pessoas”, comenta Raquel.

Além do novo Encontro Saciai-vos, a Comunidade Água Viva mantém uma programação extensa, com seminários e retiros de cura e libertação, já bem conhecidos da comunidade católica, Tenda de Oração, Kairós e Festa da Vida, entre outros eventos. Essas iniciativas buscam contribuir para melhorar a saúde psíquica, emocional e espiritual das pessoas. Em 25 anos de atuação, a Comunidade Água Viva já atendeu milhares de pessoas, de diferentes idades, diversas partes do país e até do exterior.

Outras iniciativas de cura

O resultado mais significativo deste trabalho pode ser comprovado nos diversos depoimentos de cura e resgate do amor à vida, contado por quem foi acolhido e tratado em suas dores emocionais. Muitos deles, ao chegarem à comunidade, apresentam quadros suicidas, dependência emocional, depressão profunda, transtornos da personalidade, doenças psicossomáticas e outras e, gradativamente, por meio de dinâmicas terapêuticas e espirituais, têm suas vidas restauradas.