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Comunidade católica

Saciai-vos: novo encontro da Comunidade Água Viva

O novo evento tem inscrição gratuita. Diferentes temas serão abordados ao longo do ano

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 22:05

Públicado em 

06 fev 2020 às 22:05
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Raquel Carpenter, fundadora da Comunidade Água Viva Crédito: Divulgação
Em 2020, a Água Viva, comunidade da Igreja Católica, de Vila Velha, abre sua programação de seminários e retiros, lançando o Encontro Saciai-vos, realizado em datas específicas durante todo o ano e ofertadas gratuitamente. A primeira edição será realizada nos dias 7 e 8 de março, na Fonte da Vida, sítio da comunidade. O tema deste encontro será “Cura entre Gerações”. São esperadas até 120 pessoas no evento. As inscrições podem ser realizadas pelo site comunidadeaguaviva.com.br. 
“Fomos inspirados a ampliar o acolhimento às pessoas por meio deste novo encontro, que tem uma proposta diferente dos demais, principalmente, porque ele ocorre algumas vezes por ano e têm temas variados, definidos de acordo com os assuntos mais recorrentes ao longo das nossas atividades”, explica Raquel Carpenter, fundadora da Comunidade Água Viva. Outro diferencial está relacionado à entrada gratuita, mediante doação de itens variados, como alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. 
“A Comunidade Água Viva se mantém da realização de eventos, como os nossos retiros e seminários. Mas queremos dar oportunidade também aqueles que desejam conhecer e vivenciar o nosso trabalho e esta é uma forma que encontramos de nos aproximarmos dessas pessoas”, comenta Raquel.
Além do novo Encontro Saciai-vos, a Comunidade Água Viva mantém uma programação extensa, com seminários e retiros de cura e libertação, já bem conhecidos da comunidade católica, Tenda de Oração, Kairós e Festa da Vida, entre outros eventos. Essas iniciativas buscam contribuir para melhorar a saúde psíquica, emocional e espiritual das pessoas. Em 25 anos de atuação, a Comunidade Água Viva já atendeu milhares de pessoas, de diferentes idades, diversas partes do país e até do exterior.

Outras iniciativas de cura

O resultado mais significativo deste trabalho pode ser comprovado nos diversos depoimentos de cura e resgate do amor à vida, contado por quem foi acolhido e tratado em suas dores emocionais. Muitos deles, ao chegarem à comunidade, apresentam quadros suicidas, dependência emocional, depressão profunda, transtornos da personalidade, doenças psicossomáticas e outras e, gradativamente, por meio de dinâmicas terapêuticas e espirituais, têm suas vidas restauradas. 
A atuação da Comunidade Água Viva também inclui o acolhimento em casas de missão, casa de acolhida Filho Pródigo, atendimentos terapêuticos individuais e em grupo, visita às famílias, grupos de oração, obras sociais, estudo bíblico, entre outras atividades que beneficiam centenas de pessoas mensalmente.

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