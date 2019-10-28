Rufinos estreia em disco de indie rock dançante

Exato! Quando tivemos essa ideia, sabendo que ele é ex-integrante do Supercombo, uma banda que nos inspirava bastante, simplesmente optamos por ficar a mercê do produtor. Valeu muito a pena. Foi muito tempo produzindo esse disco, dois anos e meio, e nesse meio tempo crescemos como músicos, como artistas. Dois integrantes acabaram não aguentando o tranco (risos) ou não puderam estar com a gente, aí acabaram saindo, mas o que nos deixa satisfeitos é que as duas pessoas que entraram já estavam no mercado da música, o Rafael Esquerda, na bateria, e o Rômulo, na guitarra. Eles pegaram no chifre do boi mesmo, sabe? Não são freelancers, são membros da banda. Começamos a desenvolver isso e as coisas foram acontecendo. A gente envolveu também o Marcelo Acari, que me deu aula de canto por muito tempo e fez a produção vocal das músicas junto comigo. Resumindo: um projeto que era pra ser "x" virou nível "100x", não em relação à qualidade, mas com relação ao que a gente esperava. Claro que a qualidade a gente também acha que foi, né (risos)? Mas quem tem que dizer isso são os outros.