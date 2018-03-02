Rua da Grécia terá calçada mais larga e ciclovia

Rua da Grécia, no Barro Vermelho: estacionamentos serão proibidos na via. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Vitória vai alargar as calçadas e criar uma ciclovia na Rua da Grécia, de 600m de extensão, no Barro Vermelho. O objetivo é facilitar a mobilidade dos pedestres, principalmente os que têm mais dificuldade de locomoção. A ciclovia será construída no lado direito da Rua Constante Sodré no sentido DHPP; a calçada será ampliada nos dois lados da rua.

Prazos e custo

O eixo central da rua também será redimensionado. Estacionamentos no local não serão mais permitidos. A licitação para as obras, orçadas em R$ 700 mil, será lançada em cerca de 15 dias. A obra deve começar em maio e terminar em 120 dias.

Viva Santa Maria!

Santa Maria de Jetibá é a única cidade do Estado incluída na lista das “20 cidades brasileiras deslumbrantes e pouco conhecidas” da Revista Bula. “Colonizada por alemães da região da Pomerânia, Santa Maria de Jetibá preserva a cultura dos imigrantes na arquitetura e gastronomia”, elogia a publicação.

Eles amam camisas

O senador Magno Malta, marqueteiro de mensagens em camisas, fez escola. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, diz que tem 12 com a inscrição “I love Colatina”.

Transparência

A Câmara de Vila Velha aprovou o projeto de lei do vereador Bruno Lorenzutti (Podemos) que obriga a Prefeitura e o Legislativo a transmitir ao vivo, via internet, suas licitações.

Xô, corrupção!

O Espírito Santo vai sediar no dia 26 de março o 1º Fórum Brasil GRC – Governança, Riscos e Compliance, promovido pela ONG ES em Ação. Os estragos provocados pela corrupção será um dos temas debatidos.

Valei-me, São José!

A hora de entrada e saída dos alunos do Colégio São José, no Centro de Vila Velha, é um terror para o trânsito. As mamães, aflitas, querem deixar seus filhotes perto da escola, fazem fila dupla e ainda ocupam as baias destinadas às vans. E cadê a Guarda Municipal?

A república da Ufes

O bandejão da Ufes passou para R$ 5. Isso mesmo, gente, R$ 5! E tem gente que ainda reclama do preço.

Sem burocracia

Pesquisa garante: sanduíches poluem tanto quanto os carros. Sorte nossa: neste caso não precisamos de Ibamas e Iemas para acabar com a poluição. A gente mesmo faz.

Alô, filósofos!

Se a intervenção federal na segurança no Rio é “contra os pobres”, por que os pobres estão apoiando maciçamente a intervenção?

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MINIENTREVISTA

O setor de transporte de cargas, que já sofreu com a crise econômica recente, agora se vê às voltas com a violência. Liemar Pretti, presidente do Transcares, o Sindicato dos Transportadores de Cargas do ES, revela os números do setor nesta entrevista.

A onda de roubos a caminhões no Rio pode chegar aqui?

Tudo pode acontecer, mas temos trabalhado junto aos órgãos de segurança, com foco em prevenção e estratégia, para evitar que isso aconteça.

Quanto representa o item segurança no preço final do frete?

Cerca de 8 a 10% do faturamento da empresa.

Em números, qual foi o efeito da crise no setor no ES?

A crise não nos permitiu crescer como esperávamos. Ano passado, tivemos um crescimento aproximado de 0,9%, e a expectativa era de 5%.

O que é melhor: uma estrada ruim sem pedágio ou uma moderna com pedágio caro?

Sem dúvidas, uma estrada moderna com pedágio caro.

Já não passou da hora de o país priorizar outros modais para que se diminua a dependência do transporte rodoviário?