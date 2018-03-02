Rua da Grécia terá calçada mais larga e ciclovia

Rua da Grécia, no Barro Vermelho: estacionamentos serão proibidos na via.Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória vai alargar as calçadas e criar uma ciclovia na Rua da Grécia, de 600m de extensão, no Barro Vermelho. O objetivo é facilitar a mobilidade dos pedestres, principalmente os que têm mais dificuldade de locomoção. A ciclovia será construída no lado direito da Rua Constante Sodré no sentido DHPP; a calçada será ampliada nos dois lados da rua.
Prazos e custo
O eixo central da rua também será redimensionado. Estacionamentos no local não serão mais permitidos. A licitação para as obras, orçadas em R$ 700 mil, será lançada em cerca de 15 dias. A obra deve começar em maio e terminar em 120 dias.
Viva Santa Maria!
Santa Maria de Jetibá é a única cidade do Estado incluída na lista das “20 cidades brasileiras deslumbrantes e pouco conhecidas” da Revista Bula. “Colonizada por alemães da região da Pomerânia, Santa Maria de Jetibá preserva a cultura dos imigrantes na arquitetura e gastronomia”, elogia a publicação.
Eles amam camisas
O senador Magno Malta, marqueteiro de mensagens em camisas, fez escola. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, diz que tem 12 com a inscrição “I love Colatina”.
Transparência
A Câmara de Vila Velha aprovou o projeto de lei do vereador Bruno Lorenzutti (Podemos) que obriga a Prefeitura e o Legislativo a transmitir ao vivo, via internet, suas licitações.
Xô, corrupção!
O Espírito Santo vai sediar no dia 26 de março o 1º Fórum Brasil GRC – Governança, Riscos e Compliance, promovido pela ONG ES em Ação. Os estragos provocados pela corrupção será um dos temas debatidos.
Valei-me, São José!
A hora de entrada e saída dos alunos do Colégio São José, no Centro de Vila Velha, é um terror para o trânsito. As mamães, aflitas, querem deixar seus filhotes perto da escola, fazem fila dupla e ainda ocupam as baias destinadas às vans. E cadê a Guarda Municipal?
A república da Ufes
O bandejão da Ufes passou para R$ 5. Isso mesmo, gente, R$ 5! E tem gente que ainda reclama do preço.
Sem burocracia
Pesquisa garante: sanduíches poluem tanto quanto os carros. Sorte nossa: neste caso não precisamos de Ibamas e Iemas para acabar com a poluição. A gente mesmo faz.
Alô, filósofos!
Se a intervenção federal na segurança no Rio é “contra os pobres”, por que os pobres estão apoiando maciçamente a intervenção?
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MINIENTREVISTA
O setor de transporte de cargas, que já sofreu com a crise econômica recente, agora se vê às voltas com a violência. Liemar Pretti, presidente do Transcares, o Sindicato dos Transportadores de Cargas do ES, revela os números do setor nesta entrevista.
A onda de roubos a caminhões no Rio pode chegar aqui?
Tudo pode acontecer, mas temos trabalhado junto aos órgãos de segurança, com foco em prevenção e estratégia, para evitar que isso aconteça.
Quanto representa o item segurança no preço final do frete?
Cerca de 8 a 10% do faturamento da empresa.
Em números, qual foi o efeito da crise no setor no ES?
A crise não nos permitiu crescer como esperávamos. Ano passado, tivemos um crescimento aproximado de 0,9%, e a expectativa era de 5%.
O que é melhor: uma estrada ruim sem pedágio ou uma moderna com pedágio caro?
Sem dúvidas, uma estrada moderna com pedágio caro.
Já não passou da hora de o país priorizar outros modais para que se diminua a dependência do transporte rodoviário?
Já passou, sim! O transporte rodoviário não vai acabar, pois nosso país é muito grande. Precisamos trabalhar o transporte rodoviário sempre com foco na integração modal, pois isso nos proporcionará redução de custo, mais produtividade e, consequentemente, mais qualidade no serviço.
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.