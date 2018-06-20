Roubos de cargas caem 60% no Estado

Luísa Torre (interina)





Mesmo com a cobrança unidirecional na Terceira Ponte, os congestionamentos não deixaram de fazer parte do cotidiano do capixaba que precisa chegar a Vila Velha na hora do rush Crédito: Fernando Madeira

Os casos de roubos de cargas no Espírito Santo caíram 60%, de acordo com dados da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, da Polícia Civil. A comparação é entre os meses de janeiro a maio de 2017 e 2018. No ano passado, nos cinco primeiros meses de 2017, foram registradas 33 ocorrências. Neste ano, no mesmo período, foram 14.

Lá e cá

Para efeitos de comparação, o Rio de Janeiro teve, somente em maio deste ano, 752 ocorrências, segundo o Instituto de Segurança Pública fluminense.

Mais gás capixaba

A produção de gás natural no Brasil cresceu 2,4% maio, em comparação a abril. Entre as razões para o aumento, está o término da parada na plataforma do campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo.

Vai ter Copa

O deputado Gildevan Fernandes fez um pedido de inversão da pauta da sessão da Assembleia de ontem e ninguém entendeu nada. Devia ser a pressa para derrubar a sessão e acompanhar o jogo Portugal x Marrocos.

Em tempo

Os deputados não tiveram tempo de ver o gol de Cristiano Ronaldo, logo no início da partida.

Fome de... bola?

Com o Uruguai garantido na Copa pelo menos até as oitavas, quem será a próxima vítima dos dentes de Luisito Suárez?

Pecado capital

O PRB, partido da Universal, agora o maior na Assembleia capixaba, começou 2014 com exatamente zero parlamentares. Agora tem quatro. Já o PRP, que elegeu três, terminou com um. Foi ali que a sacolinha do bispo Edir Macedo passou com mais gula.

Zum zum zum

Voltou a correr nos bastidores o papo de que Ricardo Ferraço quer se lançar pré-candidato a governador.

Pichador governista

Em Jardim América, nos muros da Arcelor Cariacica, havia uma pichação crítica ao governador desde a greve da PM. Só que nas últimas semanas ele foi rabiscado com um novo picho. Será a campanha eleitoral chegando?

Investimento em energia

Igor Alexandre Walter, chefe da assessoria especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia, vem a Vitória na próxima segunda-feira para falar sobre investimentos em energia no Estado. Será durante o X Fórum Capixaba de Energia, no Golden Tulip.

Terceira Guerra Mundial

A escassez de gás carbônico na Europa acendeu o alerta aos fabricantes de cerveja do Velho Mundo. Imagina o povo sem cerveja na Copa?

Pouca gente

Sabe por que Domingos Martins não tem caixa 24h? A prefeitura explicou. Um estudo realizado pela rede 24h concluiu que o município tem número de habitantes incompatível com o custo do serviço. Alô rede! A cidade é pequena mas é turística!

Networking

O advogado Rodrigo Mudrovitsch, defensor da senadora Gleisi Hoffmann, é professor no Instituto Brasiliense de Direito Público, que tem como sócio o ministro do STF Gilmar Mendes.

É a potência, gente...

O prefeito de Nova Venécia, Mario Sergio Lubiana, procurou a coluna para dizer que a diferença de preço nos carros alugados para secretarias municipais ocorre por causa da potência. Uns são 1.0 e outros, 1.6.

Pode isto, Arnaldo?

Leitor conta que estava ontem no ônibus quando um senhor deu sinal para parar, apenas para perguntar ao motorista: “Tem horas aí?”. E o motô ainda gentilmente informou: “20h52”.

Bateu o pé

O procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, esteve na terça-feira em Brasília onde bateu o pé: não vai aceitar concessão do Aeroporto de Vitória em bloco com o de Macaé. E ameça acionar o TCU.

O rei da CPI