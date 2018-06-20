Roubos de cargas caem 60% no Estado

Mesmo com a cobrança unidirecional na Terceira Ponte, os congestionamentos não deixaram de fazer parte do cotidiano do capixaba que precisa chegar a Vila Velha na hora do rushCrédito: Fernando Madeira
Os casos de roubos de cargas no Espírito Santo caíram 60%, de acordo com dados da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, da Polícia Civil. A comparação é entre os meses de janeiro a maio de 2017 e 2018. No ano passado, nos cinco primeiros meses de 2017, foram registradas 33 ocorrências. Neste ano, no mesmo período, foram 14.
Lá e cá
Para efeitos de comparação, o Rio de Janeiro teve, somente em maio deste ano, 752 ocorrências, segundo o Instituto de Segurança Pública fluminense.
Mais gás capixaba
A produção de gás natural no Brasil cresceu 2,4% maio, em comparação a abril. Entre as razões para o aumento, está o término da parada na plataforma do campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo.
Vai ter Copa
O deputado Gildevan Fernandes fez um pedido de inversão da pauta da sessão da Assembleia de ontem e ninguém entendeu nada. Devia ser a pressa para derrubar a sessão e acompanhar o jogo Portugal x Marrocos.
Em tempo
Os deputados não tiveram tempo de ver o gol de Cristiano Ronaldo, logo no início da partida.
Fome de... bola?
Com o Uruguai garantido na Copa pelo menos até as oitavas, quem será a próxima vítima dos dentes de Luisito Suárez?
Pecado capital
O PRB, partido da Universal, agora o maior na Assembleia capixaba, começou 2014 com exatamente zero parlamentares. Agora tem quatro. Já o PRP, que elegeu três, terminou com um. Foi ali que a sacolinha do bispo Edir Macedo passou com mais gula.
Zum zum zum
Voltou a correr nos bastidores o papo de que Ricardo Ferraço quer se lançar pré-candidato a governador.
Pichador governista
Em Jardim América, nos muros da Arcelor Cariacica, havia uma pichação crítica ao governador desde a greve da PM. Só que nas últimas semanas ele foi rabiscado com um novo picho. Será a campanha eleitoral chegando?
Investimento em energia
Igor Alexandre Walter, chefe da assessoria especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia, vem a Vitória na próxima segunda-feira para falar sobre investimentos em energia no Estado. Será durante o X Fórum Capixaba de Energia, no Golden Tulip.
Terceira Guerra Mundial
A escassez de gás carbônico na Europa acendeu o alerta aos fabricantes de cerveja do Velho Mundo. Imagina o povo sem cerveja na Copa?
Pouca gente
Sabe por que Domingos Martins não tem caixa 24h? A prefeitura explicou. Um estudo realizado pela rede 24h concluiu que o município tem número de habitantes incompatível com o custo do serviço. Alô rede! A cidade é pequena mas é turística!
Networking
O advogado Rodrigo Mudrovitsch, defensor da senadora Gleisi Hoffmann, é professor no Instituto Brasiliense de Direito Público, que tem como sócio o ministro do STF Gilmar Mendes.
É a potência, gente...
O prefeito de Nova Venécia, Mario Sergio Lubiana, procurou a coluna para dizer que a diferença de preço nos carros alugados para secretarias municipais ocorre por causa da potência. Uns são 1.0 e outros, 1.6.
Pode isto, Arnaldo?
Leitor conta que estava ontem no ônibus quando um senhor deu sinal para parar, apenas para perguntar ao motorista: “Tem horas aí?”. E o motô ainda gentilmente informou: “20h52”.
Bateu o pé
O procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, esteve na terça-feira em Brasília onde bateu o pé: não vai aceitar concessão do Aeroporto de Vitória em bloco com o de Macaé. E ameça acionar o TCU.
O rei da CPI
O vereador Beto Caliman, de Anchieta, mostra mais uma vez que ama demais uma CPI. Depois de militar na CPI da Cesan, agora, anda às voltas com a comissão que investiga a Saúde.
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.