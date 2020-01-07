Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Ronan Sabadini lança  “Avante”, o segundo CD de sua  carreira
Música

Ronan Sabadini lança  “Avante”, o segundo CD de sua  carreira

O cantor vai percorrer igrejas do Brasil e do exterior para divulgar o novo trabalho, que tem seis canções

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 21:37

Públicado em 

06 jan 2020 às 21:37
Coluna da Fé

Colunista

Coluna da Fé

Ronan Sabadini, cantor de música gospel Crédito: Divulgação
Depois de lançar seu primeiro CD, que se chamava “No nível do Céu”, e do sucesso da canção “Deus está Chegando”, o cantor Ronan Sabadini acaba de lançar seu mais novo trabalho, “Avante”.
Esse novo trabalho tem seis músicas. “O processo da escolha de repertório foi um ano de preparação e pedindo orientação a Deus, para que cada canção chegue aos corações de uma forma sobrenatural. O que posso adiantar é que, nesse novo trabalho, cada canção irá te surpreender assim como me surpreendeu”, declara Ronan, que para produzir “Avante” ouviu mais de 460 musicas para escolher as seis que integram o disco.
Para 2020, o cantor de música gospel pentecostal vai percorrer o Brasil para ministrações e divulgação desse novo trabalho. Em abril, ele segue para os Estados Unidos para cumprir algumas agenda e divulgar o novo CD.
A produção do CD Avante ficou por conta de Ezequias Lima, de São Paulo. O disco tem composições de Rafael Lima, Dimael Karara e da dupla Gislaine & Mylena.
“Creio que Deus tem um propósito específico por meio de cada canção deste CD. Não é apenas lançar no mercado, mas sim lançar a rede e ganhar almas para o Reino de Deus. Esse é o meu propósito”, finaliza o cantor.

O cantor

Ronan Sabadini é dono de uma voz e de um talento diferenciados na música cristã. Nasceu em um lar evangélico em 19 de outubro de 1988. Desde pequeno demonstrou aptidão e musicalidade. Teve as primeiras experiências na área musical aos 8 anos, começando a se apresentar em sua igreja local, em Vila Velha, onde mora até hoje.
Após adquirir vasta experiência, em 2010 passou a desenvolver a uma entrega total ao chamado de Deus para sua vida, se apresentando em congressos e eventos em todo o Brasil e no exterior.

Coluna da Fé

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados