Ronan Sabadini lança  “Avante”, o segundo CD de sua  carreira

Ronan Sabadini, cantor de música gospel Crédito: Divulgação

Depois de lançar seu primeiro CD, que se chamava “No nível do Céu”, e do sucesso da canção “Deus está Chegando”, o cantor Ronan Sabadini acaba de lançar seu mais novo trabalho, “Avante”.

Esse novo trabalho tem seis músicas. “O processo da escolha de repertório foi um ano de preparação e pedindo orientação a Deus, para que cada canção chegue aos corações de uma forma sobrenatural. O que posso adiantar é que, nesse novo trabalho, cada canção irá te surpreender assim como me surpreendeu”, declara Ronan, que para produzir “Avante” ouviu mais de 460 musicas para escolher as seis que integram o disco.

Para 2020, o cantor de música gospel pentecostal vai percorrer o Brasil para ministrações e divulgação desse novo trabalho. Em abril, ele segue para os Estados Unidos para cumprir algumas agenda e divulgar o novo CD.

A produção do CD Avante ficou por conta de Ezequias Lima, de São Paulo. O disco tem composições de Rafael Lima, Dimael Karara e da dupla Gislaine & Mylena.

“Creio que Deus tem um propósito específico por meio de cada canção deste CD. Não é apenas lançar no mercado, mas sim lançar a rede e ganhar almas para o Reino de Deus. Esse é o meu propósito”, finaliza o cantor.

O cantor

Ronan Sabadini é dono de uma voz e de um talento diferenciados na música cristã. Nasceu em um lar evangélico em 19 de outubro de 1988. Desde pequeno demonstrou aptidão e musicalidade. Teve as primeiras experiências na área musical aos 8 anos, começando a se apresentar em sua igreja local, em Vila Velha, onde mora até hoje.