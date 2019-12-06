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Flagra em vídeo

"Risco pra ele e pros outros", diz leitor sobre PM envolvido em briga

Gravado em vídeo em uma luta corporal com um homem no bairro Santa Marta, em Vitória, soldado Aurélio foi afastado pela Polícia Militar. Ele também é acusado de discutir com um casal de idosos em uma outra confusão na Serra

Públicado em 

06 dez 2019 às 14:18

Colunista

Soldado Aurélio recentemente se envolveu em outra discussão de trânsito na Serra Crédito: Reprodução
Depois de se envolver em uma briga de trânsito no bairro Santa Marta, em Vitória, na última semana, o soldado Aurélio foi afastado pela Polícia Militar decidiu. O policial, que estava de folga e sem farda, entrou em luta corporal com um homem. Ele também é acusado de discutir com um casal de idosos em uma outra confusão na Serra no mês de outubro.
Durante a briga, que foi registrada em vídeo, a arma do policial caiu no chão e um amigo dele, que estava no local, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Na Serra, o militar discutiu com um casal de idosos após alegar que teria sido fechado por eles na Rodovia ES 010, em Jacaraípe, no dia 8 de novembro deste ano.
Na quinta-feira (5), o corregedor da PM, coronel Haroldo Magalhães, informou que o militar apresentou um atestado médico de 15 dias, para tratamento psicológico. Desde que ingressou nos quadros da polícia 2015, Aurélio Coutinho Junior tirou 353 dias de licença-médica A informação está disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado.
Por meio de nota, a PM informou que não compactua com "condutas inadequadas, desproporcionais e violentas de seus integrantes e adotará as medidas cabíveis para apurar com rigor o fato". 
A conduta do policial foi bastante criticada pelos leitores de A Gazeta, nas redes sociais. Confira alguns comentários:
Temos muitos policiais bem preparados, mas infelizmente temos muitos Aurélios por aí. (Vítor Ferreira)
A corporação, como qualquer setor da sociedade, tem bons e maus elementos. Só que, no caso de uma instituição armada, o mau elemento se torna um risco potencialmente muito maior à sociedade. (Paulo Rubini)
É hora de a instituição mostrar que é seria, punir esse cidadão, mostrar para a população capixaba que se pode confiar na Polícia Militar, mostrar que combate qualquer tipo de crime. Há policiais que honram a farda, honram a instituição que vem mostrando um bom trabalho. (Jocimar Amaral)
Lamentável! Não é isso que a população espera de um profissional. A verdade é que os profissionais andam demonstrando descontrole e não é somente na área de segurança. Educação e saúde também estão passando por isso. (Edna Maria)
Afastar e continuar recebendo salário é muito bom. Quando começar a exonerar de imediato talvez eles comecem a agir como trabalhador e profissional, pois são para isso que se tornam policiais... (Marinete Silva)

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O camarada agride um, dois, fora os que não foram filmados, e quando é punido apresenta atestado para tratamento psiquiátrico? Assim é bom. (Paulo Junior)
É por um desses aí que perdemos toda credibilidade na polícia! Tem mais que ser expulso. (Catia Divino)
Ele é um ser de carne e osso igual outra pessoa. Ele foi afrontado, provocado. Não foi a conduta certa, mas acho que expulsão é demais. (Jeff Maim)
Eduardo Loureiro Veste uniforme para manchar o nome da Polícia Militar cometendo abuso de poder. O que vai acontecer se ele tirar a vida de alguém qualquer hora, um pai de família, um jovem, um adolescente? (Janis Oliveira)
Armado ele representa um risco para ele e para os outros! Completamente perdido, falta tudo. Creio até em necessidade de uma avaliação psiquiátrica. (Humberto Ribeiro de Castro)
Já era pra ter sido afastado e obrigado a se tratar com o histórico de ocorrências contra ele, antes de acontecer algo pior e complicar a vida dele também. (Tereza Nogueira)
O jornal A Gazeta tem um dossiê das brigas desse homem, que não deveria ter como escudo um uniforme da PM, nem arma nas mãos. (Grazzi Teixeira)
Achei esse policial até calmo, porque se fosse outros que existem por aí, com certeza teria final até mais trágico. Mas está valendo a punição, dentro da lei. (Egmar Gomes)
Ele demonstrou que lhe falta inteligência emocional para o cargo. E manchando o nome da corporação. Valentão com arma em punho se resolve com cadeia. (Adila Damiani)

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