"Risco pra ele e pros outros", diz leitor sobre PM envolvido em briga

Soldado Aurélio recentemente se envolveu em outra discussão de trânsito na Serra Crédito: Reprodução

Depois de se envolver em uma briga de trânsito no bairro Santa Marta, em Vitória, na última semana , o soldado Aurélio foi afastado pela Polícia Militar decidiu. O policial, que estava de folga e sem farda, entrou em luta corporal com um homem. Ele também é acusado de discutir com um casal de idosos em uma outra confusão na Serra no mês de outubro.

Durante a briga, que foi registrada em vídeo, a arma do policial caiu no chão e um amigo dele, que estava no local, pegou a arma e deu dois disparos para o alto. Ninguém foi atingido. Na Serra, o militar discutiu com um casal de idosos após alegar que teria sido fechado por eles na Rodovia ES 010, em Jacaraípe, no dia 8 de novembro deste ano.

Por meio de nota, a PM informou que não compactua com "condutas inadequadas, desproporcionais e violentas de seus integrantes e adotará as medidas cabíveis para apurar com rigor o fato".

A conduta do policial foi bastante criticada pelos leitores de A Gazeta, nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Temos muitos policiais bem preparados, mas infelizmente temos muitos Aurélios por aí. (Vítor Ferreira)

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A corporação, como qualquer setor da sociedade, tem bons e maus elementos. Só que, no caso de uma instituição armada, o mau elemento se torna um risco potencialmente muito maior à sociedade. (Paulo Rubini)

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É hora de a instituição mostrar que é seria, punir esse cidadão, mostrar para a população capixaba que se pode confiar na Polícia Militar, mostrar que combate qualquer tipo de crime. Há policiais que honram a farda, honram a instituição que vem mostrando um bom trabalho. (Jocimar Amaral)

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Lamentável! Não é isso que a população espera de um profissional. A verdade é que os profissionais andam demonstrando descontrole e não é somente na área de segurança. Educação e saúde também estão passando por isso. (Edna Maria)

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Afastar e continuar recebendo salário é muito bom. Quando começar a exonerar de imediato talvez eles comecem a agir como trabalhador e profissional, pois são para isso que se tornam policiais... (Marinete Silva)

O camarada agride um, dois, fora os que não foram filmados, e quando é punido apresenta atestado para tratamento psiquiátrico? Assim é bom. (Paulo Junior)

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É por um desses aí que perdemos toda credibilidade na polícia! Tem mais que ser expulso. (Catia Divino)

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Ele é um ser de carne e osso igual outra pessoa. Ele foi afrontado, provocado. Não foi a conduta certa, mas acho que expulsão é demais. (Jeff Maim)

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Eduardo Loureiro Veste uniforme para manchar o nome da Polícia Militar cometendo abuso de poder. O que vai acontecer se ele tirar a vida de alguém qualquer hora, um pai de família, um jovem, um adolescente? (Janis Oliveira)

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Armado ele representa um risco para ele e para os outros! Completamente perdido, falta tudo. Creio até em necessidade de uma avaliação psiquiátrica. (Humberto Ribeiro de Castro)

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Já era pra ter sido afastado e obrigado a se tratar com o histórico de ocorrências contra ele, antes de acontecer algo pior e complicar a vida dele também. (Tereza Nogueira)

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O jornal A Gazeta tem um dossiê das brigas desse homem, que não deveria ter como escudo um uniforme da PM, nem arma nas mãos. (Grazzi Teixeira)

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Achei esse policial até calmo, porque se fosse outros que existem por aí, com certeza teria final até mais trágico. Mas está valendo a punição, dentro da lei. (Egmar Gomes)

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