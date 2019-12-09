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Renata Rasseli

Revista.ag promove Amigo X com celebridades do ES

A troca de presentes será realizada no próximo dia 12, no Restaurante Cosmô, na Praia do Canto

Públicado em 

09 dez 2019 às 04:00

Colunista

Amigo X da Revista.ag de 2018 Crédito: Lívia Ferrari
Pela 10ª vez consecutiva, nossa Revista.AG vai reunir celebridades das artes, esporte, música e empresários para tradicional Amigo X. A troca de presentes deste ano será no próximo dia 12 de dezembro, no restaurante Cosmô. O resultado será publicado na edição do dia 21. Entre os participantes deste ano estão o cantor Jeremias Reis, a chef Bia Brunow, a dermatologista Ana Paula Galeão e o designer Paulo Kunsch, o empresário da moda Igor Sousa, a artista plástica Milena Almeida, a fotógrafa Mônica Zorzanelli, o atleta Paulo André Camilo, o executivo Leo Balestrassi e a sexóloga Virgínia Pelles. A anfitriã será a editora da Revista.ag, Mariana Perini. A cobertura ficará a cargo desta colunista.

NOITE DE AUTÓGRAFOS

Bernadette Lyra, Jace Theodoro e Gustavo Binda: na noite de autógrafos de "Olhar de Aceno para os Lados". Crédito: Mônica Zorzanelli
Lançamento do livro de Jace Theodoro; Luciana Almeida, Ana Claudia Cardozo e Marli Leite Crédito: Mônica Zorzanelli
Lançamento do livro de Jace Theodoro: Luciana Almeida, Marcelle Secchin, Renata Rasseli, Jace Theodoro, Zainer Silva e Ana Claudia Cardozo Crédito: Mônica Zorzanelli
Lançamento do livro de Jace Theodoro: Rose Tristão e Sandra Pontes Crédito: Mônica Zorzanelli
Lançamento do livro de Jace Theodoro: Rainer Nielsen e Tarcisio Santorio Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVA COLEÇÃO

O empresário José Carlos Bergamin Filho acaba de lançar nova coleção de sua marca masculina. De acordo com o estilista Mauro Amorim, que assina as peças, a inspiração veio dos corais, da energia do mar e sua biodiversidade

LANÇAMENTO DE BEACHWEAR

Anna Clara Deps convida para o coquetel de lançamento da linha "Almar" que ela desenvolveu para a Magia do Mar. O evento será na próxima quarta (11), na Praia do Canto.

CAFÉ PARA EMPRESÁRIOS

Ildo Steffen recebe a 170ª edição do Café de Negócios da Ases, na próxima quarta-feira, dia 11 de dezembro, em seu Steffen Centro de Eventos, na Serra. O tema da vez é “Cenários para 2020 no Espírito Santo e Brasil”, com palestra ministrada por Eduarda La Rocque, que já esteve à frente da gestão pública da Secretaria de Fazenda da Prefeitura do Rio de Janeiro.

ALMOÇO DE NATAL

Paula Batista, Andressa Allen e Ivan Aguilar Crédito: Mônica Zorzanelli

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NOITE DE VERÃO

Maritza Bojovski convida para o evento "Uma Noite de Verão no Guaramare", no dia 11 de janeiro de 2020, em Meaípe. Durante o evento, a chef pretende servir as receitas que fizeram a história do restaurante do chef Vicente Bojovsky, que faleceu há quatro anos. 

NOITE DE JOIAS E PORCELANAS

Laila Braz, Juliana Braz, Anamaria Castro e Bianca Braz  Crédito: Mônica Zorzanelli
Carmela Bergamini, Simony Esteves e Eliane Bianchi Crédito: Mônica Zorzanelli

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