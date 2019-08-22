Youtuber coreana lança coleção de make inspirada em cristais e tarô

A youtuber e maquiadora coreana, Pony (aka Park Hye-Min), lançará uma coleção de maquiagens inspiradas em cristais e cartas de tarô Crédito: Reprodução/ Instagram @beautynewsofficial

Pony (Park Hye-Min), a maior youtuber e maquiadora coreana, anunciou sua parceria com a MAC. Pony ficou famosa em Seoul, na Coreia do Sul, e no mundo por fazer vídeos em que ensina maquiagens impecáveis com direito à boca blur, delineado gatinho e aplicação de cristais.

E a onda do ritual de beleza coreano (K-beauty) e sua paixão por cristais, e cartas de tarô, foram o que inspiraram a coleção da youtuber, que é composta de uma paleta de sombra de oito tons (US$ 35), um gloss labial (US$ 20), dois marcadores (US$ 37, cada), um Prep. + Prime Fix + névoa facial formulada com brilho de pérola (US$ 30), dois pincéis e um conjunto de cílios postiços.

"Minha coleção é super significativa para mim, na medida em que sou capaz de levar a cultura coreana e a beleza asiática para o mercado global", explicou ela em entrevista à Hypebae.



