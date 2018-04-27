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Crônica

'Wabi-sabi': Confira a crônica de Maria Sanz Martins

A vida não passa desse hiato entre a realidade e suas possibilidades, então, o que vale é a tentativa - sem erro, nem acerto, bem wabi-sabi...

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 19:01
Confira a crônica de Maria Sanz Martins Crédito: Nguyen Mei/ Unsplash
Há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra. Leonard Cohen
Há muito, desde que o mundo ocidental resolveu atrelar o conceito de beleza à algo perfeito, duradouro e monumental, nossa cultura inaugurou seu colapso.
Estupidamente, perseguimos o melhor, o mais brilhante, o mais durável, o extraordinário! Na mesma medida, somos desencorajados a apreciar a beleza escondida no cotidiano, nas linhas de expressão, nas marcas do tempo e nas nossas próprias digitais.
Perceba, até para falar desse assunto, encontro dificuldade. Ora, como falar sobre essa filosofia tão nobre e rara, sem estar profundamente preparada? (Sendo honesta, o pior é perceber que minha pequena mente ocidentalizada, no fundo, almeja que este texto saia perfeito... Chega a ser engraçado).
Na prática, fazer com que as palavras desçam até as pontas dos dedos é que são elas. Uma, porque o mesmo ato que materializa o texto, reduz seu sentido; outra, porque...  Pra quê mesmo?  se por dentro ela está pronta and cintilante, como é próprio das poesias, então pra quê pari-la? Se o mundo mastiga, depois cospe e pisa.
É, mas se a vida não passa desse hiato entre a realidade e suas possibilidades, então, o que vale é a tentativa  sem erro, nem acerto, bem wabi-sabi...
Portanto, direto ao ponto, wabi-sabi é a beleza das coisas imperfeitas. A beleza da impermanência. A beleza da incompletude. A beleza do simples. A beleza do feio.
Mas veja, para o Zen Budismo, nem mesmo as palavras, enquanto ferramentas de linguagem, traduzem a magnitude do que seja essa filosofia.
Porque seu sentido é poético e amplo, mas está contido na delicada assimetria do grão de milho, na irregularidade da batata doce, nos galhos torcidos, naquela velha camisa, no floco de neve, no torto do dente, no rascunho desse texto, na falha da sobrancelha e no trincado daquela xícara.
Wabi-sabi é um conceito que discretamente celebra a beleza do que seja natural  com falhas, defeitos e assimetrias. E reconhece no transitório e no inacabado, a mesma matéria prima, perfeitamente imperfeita, da natureza.
Wabi-sabi não está no silicone, nem no copo plástico. Não está no rótulo do entalado, nem no botox. Não está no retoque do Photoshop, nem na opinião comprada.
Wabi-sabi não está num passo a passo a ser seguido, nem é um lugar a se alcançar. Mas o espírito dessa filosofia certamente nos ajuda a simplificar a vida.
Aceitando a nós mesmos, aceitando as coisas, as relações e, sobretudo, as pessoas como elas são  imperfeitas, inacabadas e temporárias  nos tornamos mais conscientes do que o material humano do qual fomos feitos, também provém na natureza  maravilhosamente imperfeita.
O caminho wabi-sabi também nos torna mais pacíficos com relação às mudanças  que em realidade, é a única constante. Do mesmo modo com que nos permite apreciar com mais apuro o que já temos nas mãos  percebendo pouco a pouco o que alimenta nossas fantasias de novas aquisições.
Finalmente, a simplicidade dessa filosofia nos ajuda a girar a mais importante das chaves: reconhecer que o que nos fortalece é exatamente aquilo que nos diferencia: nossa melhor falha. E, ao invés, de tentar se adequar  se igualar ou se esconder  podemos abraça-la e assumi-la.

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