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É o bicho

Vira-lata adotada vira cupido e transforma amigos em namorados no ES

Na véspera do Dia dos Namorados, a gatinha Chloé conta, em seu diário, a história de Sabrina e Gabriel, que não teria dado certo sem a ajuda da cadelinha Brisa

Publicado em 

11 jun 2019 às 18:07

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 18:07

Um cupido animal Crédito: Divulgação
Meu querido diário... Como “filha” de jornalista, adoro histórias. E para comemorar o Dia dos Namorados recebi uma tão linda que resolvi contá-la para vocês. Ela chegou por áudio no whatsapp da minha mamis.
É a história da estudante Sabrina Dias de Oliveira, 26 anos, que reside na Serra, e atualmente está casada com o Gabriel, 22, autônomo. Ela contou que o início do relacionamento foi marcado por muitas saídas, não só dos dois, mas também com a Brisa, uma cadelinha sem raça definida, linda, carinhosa, atenciosa e ciumenta, de 6 anos, que foi adotada lá em Ibiraçu.
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E a Brisa foi fundamental para que o namoro dos dois vingasse. Segundo Sabrina, cada pessoa tem suas características, como, por exemplo, gostar de caminhar ao ar livre, ir ao cinema, assim como amar os animais. No caso dela, a Brisa é um amor incondicional. Só que às vezes uma pessoa começa a se relacionar com alguém dono de um mascote, mas não tem carinho pelo bichinho.
Mas com o Gabriel, ela contou que foi diferente. Quando ela o conheceu, logo percebeu que os dois tinham muitas coisas em comum para dar certo. E um dos motivos de ele se aproximar dela foi justamente a Brisa, porque ele sempre gostou muito de cachorro, mas onde ele morava infelizmente não era possível ter um animal de estimação.
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E todas às vezes que ele ia encontrar a Sabrina na casa dela, fazer uma visita, a primeira coisa que fazia era brincar com a Brisa, mesmo antes de falar com a namorada. Na verdade, a Brisa já identificava até o som do carro do Gabriel, e ficava ofegante, alegre, abanando o rabinho. Descia as escadas correndo e ia encontrar com ele.
E isso foi cativando a Sabrina, ela foi ficando mais empolgada com o relacionamento, pois amava a maneira que o Gabriel tratava a Brisa. E ela sempre falava para ele, mesmo antes de começarem a namorar: “Um dos pré-requisitos para um rapaz namorar comigo é ele gostar primeiramente dos meus animais (ela também tem uma tartaruga)”.
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E a grande verdade, conta Sabrina, é que ele já tinha adotado a Brisa como ‘filha’ dele também. “Fiquei até com ciúmes, porque ela começou a me deixar um pouco de lado quando ele estava presente. Só que mesmo assim, a atitude dele foi me cativando, me cativando...”.
No última Dia dos Namorados, inclusive, Sabrina fez uma dinâmica de presente com ele, onde colocou 25 motivos para amá-lo. O primeiro foi o amor que ele tem pela Brisa e o segundo, o amor que a Brisa tem por ele. E hoje eles são três, já estão casados, e a Brisa, inclusive, participou da cerimônia. Para Sabrina, uma das principais coisas que a fez se apaixonar pelo Gabriel foi, sem dúvida, o amor que ele demonstrou por sua filha de quatro patas. “Caso contrário, certamente nosso relacionamento não teria dado certo. A Brisa foi o nosso cupido”.
Linda essa história, né? E você, tem alguma história parecida para nos contar? É só enviar, que ela também será publicada. Lambeijos.
Um presente animal Crédito: Divulgação
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Um presente animal Crédito: Divulgação
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Um presente animal Crédito: Divulgação
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