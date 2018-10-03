Viciado em drogas receberá auxílio-doença pelo período de internação

Os desembargadores da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) consideraram que um segurado do INSS estava incapacitado para o trabalho durante o período em que esteve internado para se recuperar de dependência química. Por isso, condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença durante a internação.
As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Social do TRF-3. Em primeiro grau, o pedido havia sido julgado improcedente, sob o fundamento de que não havia sido caracterizada a incapacidade para o trabalho. O segurando, porém, alegava que a incapacitada era total e temporária, pelo período em que esteve em recuperação.
O vota da relatora, desembargadora federal Marisa Santos, destacou que, de acordo com a perícia judicial, o autor da ação passava por quadro de drogadição associada a quadro de heteroagressividade.
O perito concluiu que o segurado esteve incapacitado de forma total e temporária pelos períodos de internação, ressalvando que, após a última alta, passou a utilizar adequadamente a medicação, com remissão sintomática e recuperação da capacidade laborativa.