Viciado em drogas receberá auxílio-doença pelo período de internação

Os desembargadores da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (-3) consideraram que um segurado doestava incapacitado para o trabalho durante o período em que esteve internado para se recuperar de dependência química. Por isso, condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença durante a internação.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Social do TRF-3. Em primeiro grau, o pedido havia sido julgado improcedente, sob o fundamento de que não havia sido caracterizada a incapacidade para o trabalho. O segurando, porém, alegava que a incapacitada era total e temporária, pelo período em que esteve em recuperação.