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Minas Trend

Vejas as apostas para o verão 2019 do primeiro dia de Minas Trend

Selecionamos as três principais tendências apresentadas nas passarelas

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 16:28
Desfile da Plural Crédito: Agência Fotosite
A 22 edição do Minas Trend, em Belo Horizonte, abriu a temporada de apostas para o verão 2019. No primeiro dia de desfile, ontem (17), já dá para perceber que o coral será a cor da estação. A transparência  aposta da temporada de inverno passada  também continua com o seu lugar reservado no guarda-roupa. Para você já ficar por dentro das novidades, selecionamos as as principais tendências apresentadas na passarela mineira.
Da esquerda para a direita, desfiles Mazan, Fátima Scofield e Natalia Pessoa Crédito: Agência Fotosite
Transparência
Os tecidos finos, que deixam a pele à vista, é a grande aposta das marcas. Tudo muito sensual, sem ser vulgar. Do look total aos detalhes que fazem a diferença, vai ser impossível não se render a transparência no próximo verão. Revele-se sem medo!
Da esquerda para a direita, desfiles Plural e Natalia Pessoa Crédito: Agência Fotosite
Geometria
A estampa geométrica promete tomar conta das ruas na próxima temporada de inverno. As marcas apostaram na tendência e estamparam casacos, vestidos, saias e agasalhos com formas retangulares, losangos, triângulos e círculos.
Da esquerda para a direita, desfiles Mazan e Fátima Scofield Crédito: Agência Fotosite
A cor
Apesar das cores presentes nos desfiles  como amarelo, verde e azul  é o coral que tem tudo para roubar os holofotes na temporada. A cor aparece em detalhes (nos acessórios) ou no look inteiro.
O repórter viajou a convite da FIEMG.

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