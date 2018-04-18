Vejas as apostas para o verão 2019 do primeiro dia de Minas Trend

A 22 edição do Minas Trend, em Belo Horizonte, abriu a temporada de apostas para o verão 2019. No primeiro dia de desfile, ontem (17), já dá para perceber que o coral será a cor da estação. A transparência aposta da temporada de inverno passada também continua com o seu lugar reservado no guarda-roupa. Para você já ficar por dentro das novidades, selecionamos as as principais tendências apresentadas na passarela mineira.
Transparência
Os tecidos finos, que deixam a pele à vista, é a grande aposta das marcas. Tudo muito sensual, sem ser vulgar. Do look total aos detalhes que fazem a diferença, vai ser impossível não se render a transparência no próximo verão. Revele-se sem medo!
Geometria
A estampa geométrica promete tomar conta das ruas na próxima temporada de inverno. As marcas apostaram na tendência e estamparam casacos, vestidos, saias e agasalhos com formas retangulares, losangos, triângulos e círculos.
A cor
Apesar das cores presentes nos desfiles como amarelo, verde e azul é o coral que tem tudo para roubar os holofotes na temporada. A cor aparece em detalhes (nos acessórios) ou no look inteiro.
O repórter viajou a convite da FIEMG.