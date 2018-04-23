Veja seis dicas para cuidar dos cabelos neste inverno

Confira alguns cuidados com os cabelos no inverno Crédito: averie woodard/ Unsplash

No inverno, os cabelos precisam de cuidados especiais devido às baixas temperaturas. Neste período, costumamos tomar banhos mais quentes e a alta temperatura da água acaba retirando o óleo do couro cabeludo, que tem função de proteção natural e lubrificação dos fios. Com a retirada deste óleo natural, o cabelo pode ficar ressecado, quebradiço, e com pontas duplas. Em alguns casos, o organismo entende que precisa repor essa ausência de oleosidade e por isso, os cabelos podem ficar com aquele aspecto engordurado.

Nesse clima extremo, o cabelo pode também cair mais facilmente, além de ficar opaco e sem vida. Por sorte, para evitar que isso aconteça, existem algumas atitudes simples que podem minimizar ou reverter este quadro.

Confira algumas dicas simples de cuidados com o cabelo no inverno:

Hidratação

Utilizar produtos de boa qualidade e adequados para seu tipo de cabelo, aliados a uma rotina de hidratação são a melhor opção para manter os fios saudáveis no inverno. Primeiramente é preciso fazer uma limpeza profunda dos fios e retirar todas as impurezas. Em seguida, faça uma hidratação com um creme específico para o seu tipo de cabelo. A hidratação deve ser repetida semanalmente. Explicou o hair stylist Ricardo Magalhães.

Água morna

A água quente é um dos principais inimigos do cabelo no inverno, desidrata os fios, aumenta a queda e provoca uma descamação no couro cabeludo, que pode ser confundida com caspa. Por isso, evite água quente nos fios ao máximo, utilize sempre água morna.

Oleosidade

É natural os cabelos ficarem mais oleosos no inverno. Por isso, opte por condicionadores e cremes mais leves e para desembaraçar os fios, use produtos sem enxágüe. Para saber a melhor opção de produtos é sempre bom conversar com seu cabelereiro. Conhecer o tipo de cabelo e os processos químicos pelo qual ele passou é muito importante para escolher os produtos mais adequados para cada cabelo. Disse Ricardo.

Secador

O uso do secador deve ser feito corretamente, pois o ar quente provoca o enfraquecimento dos fios. Para que isso não ocorra, antes de secar o cabelo aplique um protetor térmico ou reparador de pontas para proteger os fios. Outro ponto importante é colocar o secador a uns 15 centímetros do fio. Tomando todos os cuidados necessários, ainda é melhor secar com secador do que deixar os fios secarem ao vento. Frisou Magalhães.

Dormir com cabelos molhados

Não é recomendado dormir com o cabelo molhado, pois além de ficar úmido, torna-se fraco e quebradiço. Evite também usar chapéus, boinas, lenços e gorros em excesso, pois aumentam ainda mais a oleosidade do cabelo e podem provocar o surgimento de fungos e bactérias no couro cabeludo.

Massagem no couro cabeludo