Veja ideias para decorar a mesa de Páscoa usando o que já tem em casa

Lúdico com frescor

Tons de azul-bebê, branco e verde predominam na criação da designer Rebeca Duarte. Pensei numa mesa mais lúdica que remete a um frescor, uma proposta mais suave; por isso os tons pastel, conta. Sousplats, jogos americanos e guardanapos, com o design exclusivo criado por ela, são os destaques nesta mesa para reunir a família no almoço de Páscoa. Também optei pelos talheres em prata e dourado. O brilho é uma tendência forte, diz. As louças usadas foram as que ela tinha em casa. O jogo de xícara, por exemplo, era da minha mãe. Sempre gosto de usar alguma coisa da família, em vez de comprar algo que todo mundo tem igual. Tem um apelo afetivo, diz. Ela ainda optou por utilizar sementes, hortênsias e avencas, que são da nossa região, além de ovos de chocolate da Chocolateria Brasil, Pic Nic e Espírito Cacau para decorar a mesa.

Toque clean e natural

Uma mesa clean com toque de cores e itens naturais foi a proposta criada por Alessandra Laguardia, da Mesa Posta. Quis criar uma decoração que tivesse as cenouras, que coloquei num pote de vidro com água, conta. As candy colors (que são os tons pastel) também predominam em sousplat, guardanapos e porta-guardanapos. Em duas taças coloquei marshmallow, que as crianças vão adorar e que também seguem o padrão de cores da decoração. Rosas, perpétuas e broto de hortênsias compõem os arranjos, junto com as louças da própria casa. O charme fica por conta das maletas onde podem ser guardados os ovos. Elas servem de lembrancinhas.

Homenagem capixaba

A arquiteta, decoradora de festas e designer floral Bruna Medeiros quis fazer uma homenagem ao Espírito Santo, ao criar sua mesa de Páscoa. Por isso usei apenas produtos daqui, conta. As bromélias rosas e vermelhas, orquídeas e outras plantas foram colocadas em quatro panelas de barro, formando o arranjo central. Também usei arranjos em vasos prata e dourado criando um contraste, além de jogos americanos e guardanapos de tecidos, do Instituto Hilda Batista, com bordados de orquídeas, e ovos de chocolate da Chocolateria Brasil. Os pratos remetem à rusticidade, e as taças usadas têm as cores das flores.

Uma páscoa de maravilhas