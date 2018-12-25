Veja dicas de como ter um ano cheio de bom humor

Karoline Leite Borges Marques e Marcelo Venzon. Como ter humor em 2019 Crédito: Vitor Jubini

A chegada de um novo ano motiva pensamentos positivos. Mas como manter o bom humor em 2019? Saiba que a felicidade é um fator fundamental para a manutenção da saúde e prevenção de doenças.

A artista plástica Karoline Leite Borges Marques e o arquiteto Marcelo Venzon, ambos de 28 anos, não querem ter uma vida rabugenta. Ao contrário, querem dançar, sair e se divertir mais com os amigos e a família.

Pretendo viajar mais e ter mais contato com algumas pessoas da família. Neste ano houve muitos desentendimentos, então no próximo ano vou brincar mais até com quem compartilha fake news. Eles devem ser alertados com mais carinho e memes, comentou Karoline.

Marcelo Venzon também quer o ano com mais brincadeiras e mais respeito ao próximo. Temos que ter gente divertida e inteligente ao lado. Pessoas com mente aberta, sem preconceitos e que respeitem o próximo. Temos que pensar também nesse convívio, disse.

SAÚDE

Segundo o médico Wesley Schunk o bom humor é a expressão de que o corpo está bem. Enxergar a vida com mais otimismo e confiança nos garante mais saúde e longevidade. Isso é confirmado pela ciência.

Quando estamos felizes a sensação de bem-estar se deve às quatro principais substâncias químicas que nosso corpo libera nesse estado: endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Esses hormônios têm influência direta na saúde, explica.





Schunk explica que a endorfina é considerada um analgésico natural. Dançar, cantar e trabalhar em equipe são atividades que aumentam a liberação dessa substância. A serotonina flui quando você se sente importante. Já a dopamina está ligada a sentimentos de amor e motivação. A oxitocina é o hormônio do amor, te dá bem estar emocional, físico, segurança e plenitude. E é liberada com simples abraço apertado.