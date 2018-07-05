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Gol da saúde

Veja dicas de comidinhas saudáveis para torcer para o Brasil

Quer curtir o Brasil e Bélgica de forma prazerosa e sem criar problemas com a balança? Veja dicas de petiscos saudáveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 17:53

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 17:53

Assistir à televisão é um dos atos mais convidativos para se começar a comer. E quando o que está passando na telinha é um jogo de Copa do Mundo, do Brasil, a vontade de mastigar fica ainda mais intensa. Mas se você quer compartilhar desse momento de tensão e euforia junto de uma mesa bem servida e saudável, nós vamos te dar dicas preciosas de como preparar os quitutes que casam bem com a ocasião. 
A intenção é comer bem sem precisar ficar com culpa depois que o juiz apitar o fim da partida. Até porque muita gente ainda tem compromissos no trabalho depois que o jogo acabou.
A médica endocrinologista com atuação em Medicina Ortomolecular e Ciência da Longevidade Humana, Keila Motta explica como é importante planejar bem esse momento de descontração com a família e amigos, até porque a Copa do Mundo é uma competição longa e que gera bastante tensão às pessoas.
"A gente tem jogo quase todo dia, durante a semana, então é importante para quem tem essa preocupação se alimentar de forma saudável, não se expor às exceções, porque no caso da Copa do Mundo, o que seria uma exceção, uma saidinha na dieta, acaba se tornando regra, já que há muita quantidade de jogos. Então se você consegue preparar petiscos que sejam saudáveis e gostosos, você fica bem alimentado de forma prazerosa, sem depois se sentir cansado, como é o caso quando a gente come muito carboidrato, até porque muita gente precisa trabalhar após os jogos", reforça.
A endocrinologista deu algumas dicas bem práticas e saborosas para se substituir o salaminho, as frituras e os refrigerantes, por exemplo, por carpaccio de abobrinhas e pasta de berinjela. 
Carpaccio de abobrinha
Carpaccio de abobrinha é uma opção de petisco saudável Crédito: Reprodução Internet
Cortar a abobrinha em lâminas bem finas, tempera com limão, azeite, alcaparra e temperinhos. isso pode ser feito com outros legumes fatiados. Pode enfeita com tomatinho cereja e rúcula. 
Pasta de berinjela
Pasta de berinjela combina com biscoito de arroz Crédito: Reprodução Internet
Abrir a berinjela crua e levar ao forno para assar. Depois é só raspar o miolo e temperar com ervas, sal marinho, por exemplo. Para acompanhar biscoito de arroz ou biscoito de amêndoas, fugindo assim do pão e biscoitos integrais. 
Chips de grãos de bico
Grão de bico assado fica crocante e saboroso Crédito: Reprodução Internet
Colocar o grão de bico para assar em um tabuleiro forrado com papel manteiga a uma temperatura de 180ºC. Deixar cerca de meia hora. 
Para beber
Água saborizada com hortelã e limão Crédito: Reprodução Internet
Água aromatizada com limão e hortelã.
Água com gás, gelo, limão e fruta da estação. Quem gosta de pina colada pode substituir o leite condensado pelo leite de coco, de amêndoas ou de castanha. 
Outras opções: 
Espetinho de frutas é uma opção bonita e gostosa
Chips da batata doce/ côco
Chips de abobrinha
Castanhas de caju e Pará, nozes
Patê de macadâmia 
Pipoca feita em casa
Palitinhos de cenoura assados com azeite, limão e ervas (super fácil de fazer!)
Espetinhos de fruta, quanto mais variadas melhor!
Espetinho de ovo de codorna, tomates cereja e manjericão
Tábua de frios ( queijo minas e frutas)
Iscas de peixe grelhado
Tomate recheado com creme de ricota
Chás gelados

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