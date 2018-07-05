Veja dicas de comidinhas saudáveis para torcer para o Brasil

Assistir à televisão é um dos atos mais convidativos para se começar a comer. E quando o que está passando na telinha é um jogo de Copa do Mundo, do Brasil, a vontade de mastigar fica ainda mais intensa. Mas se você quer compartilhar desse momento de tensão e euforia junto de uma mesa bem servida e saudável, nós vamos te dar dicas preciosas de como preparar os quitutes que casam bem com a ocasião.

A intenção é comer bem sem precisar ficar com culpa depois que o juiz apitar o fim da partida. Até porque muita gente ainda tem compromissos no trabalho depois que o jogo acabou.

A médica endocrinologista com atuação em Medicina Ortomolecular e Ciência da Longevidade Humana, Keila Motta explica como é importante planejar bem esse momento de descontração com a família e amigos, até porque a Copa do Mundo é uma competição longa e que gera bastante tensão às pessoas.

"A gente tem jogo quase todo dia, durante a semana, então é importante para quem tem essa preocupação se alimentar de forma saudável, não se expor às exceções, porque no caso da Copa do Mundo, o que seria uma exceção, uma saidinha na dieta, acaba se tornando regra, já que há muita quantidade de jogos. Então se você consegue preparar petiscos que sejam saudáveis e gostosos, você fica bem alimentado de forma prazerosa, sem depois se sentir cansado, como é o caso quando a gente come muito carboidrato, até porque muita gente precisa trabalhar após os jogos", reforça.

A endocrinologista deu algumas dicas bem práticas e saborosas para se substituir o salaminho, as frituras e os refrigerantes, por exemplo, por carpaccio de abobrinhas e pasta de berinjela.

Carpaccio de abobrinha

Carpaccio de abobrinha é uma opção de petisco saudável Crédito: Reprodução Internet

Cortar a abobrinha em lâminas bem finas, tempera com limão, azeite, alcaparra e temperinhos. isso pode ser feito com outros legumes fatiados. Pode enfeita com tomatinho cereja e rúcula.

Pasta de berinjela

Pasta de berinjela combina com biscoito de arroz Crédito: Reprodução Internet

Abrir a berinjela crua e levar ao forno para assar. Depois é só raspar o miolo e temperar com ervas, sal marinho, por exemplo. Para acompanhar biscoito de arroz ou biscoito de amêndoas, fugindo assim do pão e biscoitos integrais.

Chips de grãos de bico

Grão de bico assado fica crocante e saboroso Crédito: Reprodução Internet

Colocar o grão de bico para assar em um tabuleiro forrado com papel manteiga a uma temperatura de 180ºC. Deixar cerca de meia hora.

Para beber

Água saborizada com hortelã e limão Crédito: Reprodução Internet

Água aromatizada com limão e hortelã.

Água com gás, gelo, limão e fruta da estação. Quem gosta de pina colada pode substituir o leite condensado pelo leite de coco, de amêndoas ou de castanha.

Outras opções:

Chips da batata doce/ côco

Chips de abobrinha

Castanhas de caju e Pará, nozes

Patê de macadâmia

Pipoca feita em casa

Palitinhos de cenoura assados com azeite, limão e ervas (super fácil de fazer!)

Espetinhos de fruta, quanto mais variadas melhor!

Espetinho de ovo de codorna, tomates cereja e manjericão

Tábua de frios ( queijo minas e frutas)

Iscas de peixe grelhado

Tomate recheado com creme de ricota