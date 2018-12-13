Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Design

Veja as dicas das especialistas para decorar a sua casa neste natal

Se você ainda não organizou a decoração para as comemorações de fim de ano, calma, ainda dá tempo! Confira dicas de especialista para enfeitar a casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 18:49

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 18:49

O clima de Natal está no ar e papai noel já pode ser visto de diferentes jeitos nas decorações das ruas, fachadas de prédios e nas casas. Mas todo ano as tendências entram no tema para dar asas a criatividade, e este ano, o vermelho e verde não saem de moda, mas podem ser reinventados. E as cores clássicas como o rosé, junto com os tons de dourado ou prata, entram em cena na composição do tradicional visual natalino. 
A combinação do verde com o vermelho nunca sai de moda e ainda é a preferida de muita gente. Como as duas cores são bem vibrantes, elas trazem muita alegria para a decoração natalina. Esta é uma proposta de decoração mais clássica, por isso acho legal combinar as cores com pinheiros e pinhas. E na mesa, sugiro abusar das frutas, como a cereja e a romã, e de plantas, como o bico de papagaio, explicou a designer Rebeca Duarte.
Segundo Rebeca, vale também investir em elementos simples. As bolas da árvore também podem ser usadas para compor arranjos, assim como elementos lúdicos como esquilo, rena, boneco de Papai Noel, entre outros, complementou a designer.
O vintage é um estilo que também pode ditar a ornamentação, sendo adaptado junto ao modo clássico de decorar. Rebeca diz que a ideia central desse tema é deixar o ambiente parecendo uma vila natalina. É importante investir nos elementos antigos, brinquedos e imagens natalinas, como o Papai Noel na chaminé ou no trenó, trenzinhos, casinhas de natal, que criem o ar de uma verdadeira vila natalina, indicou.
>Os tapetes também podem ser protagonistas na decoração
Os brilhos e as cores também invadem a decoração, tanto no ambiente quanto na mesa de natal, e podem ser combinadas através de tons que conversem entre si - como o rosé e o dourado, ou o prata e o branco - criando uma identidade visual ao lugar. Hoje vale usar a criatividade e personalizar a mesa e o ambiente de acordo com o estilo da anfitriã, e da casa, diz a designer de eventos e consultora de mesa posta, Jaqueline Devens.
Jaqueline destaca que as decorações da árvore também podem ser reaproveitadas em um mesa natalina. Uma dica legal é aproveitar algumas bolas da árvore, para escrever o nome de cada convidado, e colocar em seus lugares. Ou ainda, para quem tem lustre, pendurar fitinhas com as bolas decoradas nele.
Ela conta que para este ano decidiu criar uma mesa de Natal com tons de lavanda e dourado, dando destaque ao estilo provençal. Usei lavandas da região de provença, pois minha casa tem esse estilo já na decoração usual. Além disso, ela também montou uma árvore no centro da mesa, chamada de árvore da família, pois suporta elementos que são especiais para todos os integrantes da casa. A ideia da árvore é aproximar a família, e deixar a decoração ainda mais especial. Eu fiz com o dourado e a lavanda, mas a criatividade deve reinar, e as pessoas podem usar outros elementos da maneira que quiserem, explicitou a designer.
>Luzes cênicas: entenda a versatilidade desse tipo de iluminação
Este ano o estilo escandinavo é a tendência, trazendo um visual rústico de conforto, e aconchego ao lar. É um estilo que transmite paz, e para esse tipo de visual, vale a pena investir em uma mesa embaixo de uma árvore, com algumas bolas decoradas penduradas nos galhos, muitas velas no centro da mesa e completar com uma música ambiente, finalizou Jaqueline.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados