Veja as dicas das especialistas para decorar a sua casa neste natal

O clima de Natal está no ar e papai noel já pode ser visto de diferentes jeitos nas decorações das ruas, fachadas de prédios e nas casas. Mas todo ano as tendências entram no tema para dar asas a criatividade, e este ano, o vermelho e verde não saem de moda, mas podem ser reinventados. E as cores clássicas como o rosé, junto com os tons de dourado ou prata, entram em cena na composição do tradicional visual natalino.
A combinação do verde com o vermelho nunca sai de moda e ainda é a preferida de muita gente. Como as duas cores são bem vibrantes, elas trazem muita alegria para a decoração natalina. Esta é uma proposta de decoração mais clássica, por isso acho legal combinar as cores com pinheiros e pinhas. E na mesa, sugiro abusar das frutas, como a cereja e a romã, e de plantas, como o bico de papagaio, explicou a designer Rebeca Duarte.
Segundo Rebeca, vale também investir em elementos simples. As bolas da árvore também podem ser usadas para compor arranjos, assim como elementos lúdicos como esquilo, rena, boneco de Papai Noel, entre outros, complementou a designer.
O vintage é um estilo que também pode ditar a ornamentação, sendo adaptado junto ao modo clássico de decorar. Rebeca diz que a ideia central desse tema é deixar o ambiente parecendo uma vila natalina. É importante investir nos elementos antigos, brinquedos e imagens natalinas, como o Papai Noel na chaminé ou no trenó, trenzinhos, casinhas de natal, que criem o ar de uma verdadeira vila natalina, indicou.
Os brilhos e as cores também invadem a decoração, tanto no ambiente quanto na mesa de natal, e podem ser combinadas através de tons que conversem entre si - como o rosé e o dourado, ou o prata e o branco - criando uma identidade visual ao lugar. Hoje vale usar a criatividade e personalizar a mesa e o ambiente de acordo com o estilo da anfitriã, e da casa, diz a designer de eventos e consultora de mesa posta, Jaqueline Devens.
Jaqueline destaca que as decorações da árvore também podem ser reaproveitadas em um mesa natalina. Uma dica legal é aproveitar algumas bolas da árvore, para escrever o nome de cada convidado, e colocar em seus lugares. Ou ainda, para quem tem lustre, pendurar fitinhas com as bolas decoradas nele.
Ela conta que para este ano decidiu criar uma mesa de Natal com tons de lavanda e dourado, dando destaque ao estilo provençal. Usei lavandas da região de provença, pois minha casa tem esse estilo já na decoração usual. Além disso, ela também montou uma árvore no centro da mesa, chamada de árvore da família, pois suporta elementos que são especiais para todos os integrantes da casa. A ideia da árvore é aproximar a família, e deixar a decoração ainda mais especial. Eu fiz com o dourado e a lavanda, mas a criatividade deve reinar, e as pessoas podem usar outros elementos da maneira que quiserem, explicitou a designer.
Este ano o estilo escandinavo é a tendência, trazendo um visual rústico de conforto, e aconchego ao lar. É um estilo que transmite paz, e para esse tipo de visual, vale a pena investir em uma mesa embaixo de uma árvore, com algumas bolas decoradas penduradas nos galhos, muitas velas no centro da mesa e completar com uma música ambiente, finalizou Jaqueline.