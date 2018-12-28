Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Veja a receita deste delicioso filé de peixe com brandada de palmito

Especial, leve e saborosa. Essa é a definição desta receita surpreendente preparada pelos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 16:40
Filé de peixe com brandada de palmito Crédito: Vitor Jubini
Ingredientes:
800g de filé de peixe fresco
100g de batata
200g de palmito
100g alho-poró
Chicória
Azeite
Vinagre
Sal
Modo de preparo (peixe):
Temperar o peixe com sal, pimenta-do-reino e azeite. Em uma frigideira antiaderente, colocar um fio de óleo, grelhar o peixe dos dois lados (caso necessário colocar por alguns minutos no forno preaquecido).
Para a brandada de palmito:
Cozinhar a batata e o palmito em uma panela com água, até ficarem bem macios. Escorrer a água e bater no liquidificador.Cortar o alho-poró em rodelas e grelhar em uma frigideira antiaderente. Misturar o alho-poró na brandada.
Finalização e apresentação:
Saltear em uma frigideira a chicória, com um pouco de azeite, colocar sal e um pouco de vinagre. Servir o peixe grelhado com a brandada e a chicória salteada.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados