Veja a receita deste delicioso filé de peixe com brandada de palmito

Ingredientes:
800g de filé de peixe fresco
100g de batata
200g de palmito
100g alho-poró
Chicória
Azeite
Vinagre
Sal
Modo de preparo (peixe):
Temperar o peixe com sal, pimenta-do-reino e azeite. Em uma frigideira antiaderente, colocar um fio de óleo, grelhar o peixe dos dois lados (caso necessário colocar por alguns minutos no forno preaquecido).
Para a brandada de palmito:
Cozinhar a batata e o palmito em uma panela com água, até ficarem bem macios. Escorrer a água e bater no liquidificador.Cortar o alho-poró em rodelas e grelhar em uma frigideira antiaderente. Misturar o alho-poró na brandada.
Finalização e apresentação:
Saltear em uma frigideira a chicória, com um pouco de azeite, colocar sal e um pouco de vinagre. Servir o peixe grelhado com a brandada e a chicória salteada.