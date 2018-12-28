Veja a receita deste delicioso filé de peixe com brandada de palmito

Filé de peixe com brandada de palmito Crédito: Vitor Jubini

Ingredientes:

800g de filé de peixe fresco

100g de batata

200g de palmito

100g alho-poró

Chicória

Azeite

Vinagre

Sal

Modo de preparo (peixe):

Temperar o peixe com sal, pimenta-do-reino e azeite. Em uma frigideira antiaderente, colocar um fio de óleo, grelhar o peixe dos dois lados (caso necessário colocar por alguns minutos no forno preaquecido).

Para a brandada de palmito:

Cozinhar a batata e o palmito em uma panela com água, até ficarem bem macios. Escorrer a água e bater no liquidificador.Cortar o alho-poró em rodelas e grelhar em uma frigideira antiaderente. Misturar o alho-poró na brandada.

Finalização e apresentação:

Saltear em uma frigideira a chicória, com um pouco de azeite, colocar sal e um pouco de vinagre. Servir o peixe grelhado com a brandada e a chicória salteada.