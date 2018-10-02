Valentino oferece um guarda-roupa de sonhos para usar na vida real

. Crédito: Reprodução/ instagram @maisonvalentino

Entre a fantasia e a realidade, a Valentino por Pierpaolo Piccioli celebra os fundamentos da couture com uma coleção que oferece roupas chiques, lindas de ver e de usar, investindo numa mistura de técnicas tradicionais e sofisticadas com um olhar afiado sobre a elegância de hoje.

"Estava pensando em paraísos, nas colônias de artistas do passado", conta. "Havia razões pelas quais a classe artística ia para lugares assim - para serem eles mesmos", declara o estilista. "Hoje, todos falam sobre escapismo, mas não acredito nisso. Acho que todos deveriam viver suas identidades na cidade, ou onde quer que estejam."

A apresentação da marca abre com uma série de looks em preto, começando com um tomara que caia volumoso, desfilado pela modelo Kristen McMenamy - top andrógina do começo dos anos 90 - seguido por um longo de silhueta ajustada decorado por plumas em suas extremidades, um vestido curto evasê com babados na parte de baixo, e outros com elegante trabalho de plissados - uma das tendências dessa temporada.

Aos poucos a cartela amplia seu espectro: entram branco, vermelho, lilás, tons terrosos e cores vibrantes, especialmente numa série de peças estampadas com motivos botânicos. Ao final, vestidos de noite luxuosos com um delicado trabalho de bordados.