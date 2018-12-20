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Vale-presente é a nova tendência na hora de presentear

Que tal ganhar um safari na África do Sul ou um voo de parapente no dia do seu casamento? Dar experiências de presente é a nova tendência, e você pode inovar ainda neste Natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 20:01

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 20:01

Família durante viagem à Africa do Sul Crédito: divulgação
A época oficial das festas chegou. Que tal presentear quem você ama com um vale presentes, tendência que chega forte ao Estado, e traz um leque de opções que vão desde degustações, até viagens e verdadeiras aventuras, como a prática de esportes radicais.
Esse tipo de presente era visto por muitos como algo frio, mas hoje diferentes áreas do mercado já oferecem pacotes, promoções, e outras vantagens para quem escolher essa opção. A especialista em marketing de diferenciação Alessandra Beserra (foto) explica que os vales presentes podem tanto estimular a criatividade quanto facilitar na hora de presentear alguém que está distante, por exemplo.
Alessandra Beserra, especialista em marketing de diferenciação Crédito: divulgação
É possível presentear um casal de noivos que está indo viajar para sua lua de mel, com um jantar naquele local. Ou ainda, comprar um passeio de barco com pôr do sol em uma cidade praiana pela internet e presentar seu amigo ou familiar que está naquela cidade, exemplificou a especialista.
O economista Thiago Fraboni foi surpreendido pela esposa com um vale presente surpreendente, e desfrutou de um Safari, na África do Sul, durante a viagem em família, que coincidiu com a data de seu aniversário (foto). Tudo foi comprado pela internet, no dia só ganhei um papel impresso com a surpresa e a data. A experiência foi única, contou Thiago.
 
Ele disse ainda que sempre gostou de aventuras, mas nunca havia pensado em conhecer a África do Sul antes de ganhar o presente. Eu e minha esposa temos uma lista de países que queremos conhecer, mas este não estava nos planos, brincou o economista.
Ele garante que o passeio foi inesquecível, pois também além de ter levado o filho, de 4 anos, a aventura contou com muita adrenalina - coisa que ele ama. Passeamos em carros abertos, e os animais ficam soltos, no seu habitat natural. Então é muita adrenalina dar de cara com leões, búfalos e rinocerontes. É um passeio que vai ficar na memória com certeza descreveu.
Noiva ganha voo de parapente no dia do casamento Crédito: divulgação
Já a empresária Emanuelle Machado realizou o sonho de voar de parapente, no dia de seu casamento, por conta de um vale-presente (foto). Meu sonho era voar, e meu marido me presenteou com um voo justo no dia do nosso casamento. Como a cerimônia foi na praia, voei vestida de noiva, e já aterrissei no altar. Foi incrível, nunca vou me esquecer daquele momento mágico, contou ela.

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