Vai viajar no Carnaval? Fique atento aos seus direitos

Fique atento aos seus direitos no caso de extravio de bagagens Crédito: www.altoastral.com.br

Durante o período de férias e feriados a aquisição de passagens aéreas e a utilização dos aeroportos aumentam substancialmente e nem sempre os serviços prestados pelas companhias aéreas atendem aos consumidores, especialmente na qualidade e segurança dos serviços. É possível citar como exemplo, o extravio ou danos de bagagens, overbooking, voos cancelados e entre outros problemas.

Francine Favarato, advogada associada do escritório Cardoso Advogados Associados, explica que desde março do ano passado, entraram em vigor os novos direitos e deveres dos passageiros no transporte aéreo definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A advogada recomenda que os consumidores desrespeitados procurem primeiramente o serviço de atendimento ao cliente da companhia aérea. Se o problema não for resolvido e o consumidor continuar insatisfeito, o passageiro pode registrar uma reclamação na plataforma de solução de conflitos do Ministério da Justiça, registrar Boletim de Ocorrência e por fim, o ajuizamento da competente ação judicial face ao direito violado, ressalta.

Veja abaixo quais são os seus direitos em diversas situações:

Extravio/dano/violação de bagagem

O consumidor deve registrar uma reclamação mediante preenchimento de formulário específico da companhia. Também é importante, sempre que possível, registrar fotos, dados completos dos funcionários, protocolos, e-mails, horário, etc. O prazo para devolução de bagagem extraviada em voo doméstico é de sete dias e, em voos internacionais, é de 21 dias. Se a bagagem não for localizada no prazo indicado, a companhia terá até sete dias para pagar a indenização devida. O passageiro terá direito a receber da empresa aérea um ressarcimento por gastos emergenciais, pelo período em que estiver sem os seus pertences, desde que esteja fora do seu domicílio.

Cancelamento ou atraso de voo

O passageiro tem direito à assistência material: direito a comunicação após 1 hora de atraso, de alimentação, após 2 horas de atraso, bem como, após 4 horas de atraso, à escolha do passageiro: reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. Ressalvando que o direito de assistência material não poderá ser suspenso em casos de força maior (como mau tempo que leve ao fechamento do aeroporto) ou caso de imprevistos.

Overbooking

O overbooking acontece quando a venda de passagens é maior do que o número de lugares disponiveis no avião.Para essa ocorrência, as companhias aéreas deverão indenizar todos os passageiros que compareceram no horário previsto para o voo, mas tiveram seu embarque negado. Há uma compensação financeira que varia de acordo com os voos domésticos e internacionais. De qualquer forma, o consumidor ainda tem direito a embarcar no próximo voo, receber reembolso integral do valor pago pela passagem ou remarcar a viagem para o voo de sua escolha, sem ônus.

Desistência da compra da passagem aérea