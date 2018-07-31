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É o bicho

Vai chegar um bebê em casa. O que fazer com o pet?

A colunista Rachel Martins adianta tudo do universo pet pra você
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 18:10

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 18:10

DIÁRIO DE CHLOÉ  
 
Chegada de um bebê
Meu querido diário... Muitas pessoas me perguntam o que fazer com o animal de estimação quando está previsto a chegada de um bebê na casa. É um assunto que gera muita polêmica. Segundo os especialistas, não é só porque vai chegar um bebê na sua casa, que você precisa achar um outro lugar para seu amigo de quatro patas.
Acredite, essa convivência pode ser harmônica e até muito boa para os dois. A maior preocupação dos pais, normalmente, diz respeito às alergias que essa convivência pode trazer. Segundo um estudo realizado pelo Hospital Henry Ford, em Detroit, Estados Unidos, a exposição dos bebês até um ano aos alergénios trazidos pelos animais faz com que o sistema imunológico da criança seja fortalecido, aumentando sua natural imunidade. É claro que a apresentação dos dois precisa ser feita aos poucos.
Não dá para deixar, por exemplo, o bebê sozinho perto do pet. Os animais maiores requerem mais cuidado, pois são mais desastrados. Além disso, o pet precisa estar com as vacinas em dia, e passar por uma higienização frequente. Claro, que cada caso é um caso, e o melhor sempre é consultar o pediatra para saber o momento certo dessa convivência.
Uma coisa é certa, se tudo der certo, essa convivência será muito boa para os dois. Estudos indicam que crianças que convivem com animais de estimação sofrem menos com ansiedade e aprendem muito sobre responsabilidade com o próximo. Se você tem uma história legal sobre esse assunto, nos envie, gostaríamos de publicá-las. Lambeijos
O fox terrier está em "O Tempo Não Para" Crédito: João Miguel Junior/ TV Globo
 
Um cachorro no elenco
Um cachorrinho, fox terrier, integra o núcleo da próxima novela das 19 horas, O Tempo Não Para, que estreia na TV Globo na próxima terça-feira. Ele é o Pirata, um dos personagens congelados em 1886 e que acaba chegando em 2018 ao litoral paulista. Fazem parte da família do cachorrinho os atores Edson Celulari (Dom Sabino), Juliana Paiva (Marocas), Rosi Campos (Dona Agustina), entre outros.
Seu pet também pode usar remédios manipulados Crédito: Divulgação
 
Remédios manipulados
Sabia que é possível manipular as medicações do seu mascote? De acordo com a farmacêutica da Globo Fórmula, Luiza Scardua, a grande vantagem de manipular o medicamento do seu pet é que dessa forma é possível fabricar dosagens personalizadas, com versatilidade no uso das matérias-primas. Isso também gera uma economia ao evitar o desperdício por meio da dosagem e quantidade específicas para cada tratamento. E ainda permite o preparo da fórmula em diversas formas farmacêuticas, explorando sabores que agradam os bichinhos, o que facilita a sua administração. Fica a dica.
Mantenha seu pet hidratado com essa novidade Crédito: Reprodução
 
Pet hidratado
Se você é daqueles que adora passear com o seu mascote, vai adorar essas garrafinhas Hoopet. Elas são fáceis de carregar, e muito práticas. É só levantar a garrafinha que a água vai cair no recipiente. Depois é só oferecer para o pet. Está à venda no AliExpress por R$ 36,73.
Que tal levar este gatinho pra casa? Crédito: Divulgação
 
Me adota, vai!
Oi, gente, eu sou o Vitorino. Sabe, eu fui atropelado e por conta dos diversos traumas tive o meu rabinho amputado. Mas isso não me atrapalha em nada. Sou um adorável guerreiro, saudável e brincalhão. Além disso, amo um colo. Só estou precisando de um lar! Vem me buscar, vai!
É só escrever para [email protected]
#eobichoag
Olha a foto deliciosa que recebemos do @mimim_ogato: Eu e meu primo Luke! Parceiro, brother!. Adoramos quando gatinhos e cachorrinhos são caopanheiros.

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