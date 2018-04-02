Uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode causar miopia

Exposição contínua aos aparelhos eletrônicos pode explicar aumento da incidência da doença Crédito: Reprodução/Pixabay

A miopia é caracterizada pela dificuldade de enxergar de longe. Até 2050, metade da população brasileira e mundial terá este problema de visão segundo Academia Americana de Oftalmologia (AAO). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é a terceira principal causa de cegueira.

"Este boom da miopia já está sendo observado lá no Oriente, nos países que começaram com o uso da internet e dos aparelhos tecnológicos há muitos anos. As taxas de miopia entre os alunos do ensino médio estão muito altas", afirma o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, de Campinas.

Além da hereditariedade, uma das causas que podem justificar esta epidemia é o uso em excesso de tecnologias. Um estudo conduzido pelo médico com 360 crianças de 6 a 9 anos mostra que a miopia pode estar relacionada ao grande esforço visual para perto imposto por horas em frente às telas eletrônicas.

"É a miopia acomodativa, uma dificuldade temporária de enxergar à distância que pode se tornar permanente se o hábito não for modificado", alerta Leôncio.

Segundo Kimble Mattos, oftalmologista parceiro da Zeiss, o míope tem facilidade de enxergar de perto e, diante de um aparelho eletrônico, a visão para longe não é estimulada.

NÃO HÁ CURA, MAS TRATAMENTO RETARDA AVANÇO

Segundo o estudo da AAO, cerca de 10% da população mundial terão alta miopia (grau maior que sete), problema que tem caráter degenerativo e que abre caminho para outras complicações, como glaucoma, catarata, pressão ocular e descolamento de retina.

A miopia não tem cura. Quanto antes for diagnosticada, mais adequado é o tratamento, aumentando as chances de sucesso.

"É importante fazer o diagnóstico precocemente e começar a correção", avisa Kimble, que completa: "O tratamento pode ser feito com óculos ou lentes de contato. Hoje também temos a correção cirúrgica a laser. Nos altos míopes, temos as lentes de câmara interior, que são implantadas dentro do olho".

Quem se submete à operação deixa de usar óculos, mas continua míope.

CUIDADOS

Descanso: A cada hora mexendo no celular, tablet ou computador, deixe o olho descansar pelo menos 20 minutos. Use este tempo para olhar para pontos distantes.

Ar livre: A prática de atividades ao ar livre pode ajudar a evitar a miopia. Isso porque a luz externa faz a pupila contrair e ajuda aprofundar o foco.

Alimentação: O excesso de açúcar na alimentação eleva a produção de insulina e favorece o crescimento do eixo óptico, que caracteriza a miopia.