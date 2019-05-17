Usar a bolsa na transversal também é truque de estilo; Veja dicas

Truque de Stylist: bolsa na transversal Crédito: Pinterest

Não são raras as vezes em que a forma como usamos determinada peça é a responsável por potencializar a capacidade que tal item tem em tornar o look mais bacana e estiloso. Usar a bolsa na transversal não é lá uma novidade. É um dos jeitos mais práticos e seguros de andar pelas ruas, e todo mundo já fez.

Porém, essa maneira de usar a bolsa foi repensada e tornou a forma de usá-la um truque de styling infalível para levantar qualquer look. Seja com a alça longa ou curta, consequentemente deixando o próprio acessório, em evidência. Esse é o tipo de truque que podemos aplicar rapidinho na produção diária e obter a partir dele um visual mais cool sem grandes esforços.

Abaixo separei algumas referências para te inspirar a colocar essa dica em ação pra ontem e para te provar como ela realmente faz a diferença! Olha só:

Truque de Stylist: bolsa na transversal Crédito: Pinterest

Truque de Stylist: bolsa na transversal Crédito: Pinterest