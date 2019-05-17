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Dicas da Nanda

Usar a bolsa na transversal também é truque de estilo; Veja dicas

Esse é o tipo de truque que podemos aplicar rapidinho na produção diária e obter a partir dele um visual mais cool sem grandes esforços
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2019 às 17:39

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 17:39

Truque de Stylist: bolsa na transversal Crédito: Pinterest
Não são raras as vezes em que a forma como usamos determinada peça é a responsável por potencializar a capacidade que tal item tem em tornar o look mais bacana e estiloso. Usar a bolsa na transversal não é lá uma novidade. É um dos jeitos mais práticos e seguros de andar pelas ruas, e todo mundo já fez.
Porém, essa maneira de usar a bolsa foi repensada e tornou a forma de usá-la um truque de styling infalível para levantar qualquer look. Seja com a alça longa ou curta, consequentemente deixando o próprio acessório, em evidência. Esse é o tipo de truque que podemos aplicar rapidinho na produção diária e obter a partir dele um visual mais cool sem grandes esforços.
Abaixo separei algumas referências para te inspirar a colocar essa dica em ação pra ontem e para te provar como ela realmente faz a diferença! Olha só:
Truque de Stylist: bolsa na transversal Crédito: Pinterest
Truque de Stylist: bolsa na transversal Crédito: Pinterest
Truque de Stylist: bolsa na transversal Crédito: Pinterest

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