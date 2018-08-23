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Urban Decay anuncia descontinuidade da paleta de sombras Naked

A paleta conta com um conjunto de 12 sombras neutras que ajudavam a construir um olho esfumado perfeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 19:07

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 19:07

Os amantes do universo da beleza com certeza já ouviram falar (ou testaram) a paleta Naked da Urban Decay, um conjunto de 12 sombras neutras que ajudavam a construir um olho esfumado perfeito. Ela foi criada pela fundadora da marca, Wende Zomnir, que pediu ao seu time de desenvolvimento para cada um criar quatro tons de sombra que eles levariam para uma ilha deserta.
O produto fez tanto sucesso pelo mundo inteiro que foram criadas outros oito conjuntos de sombras (Naked 2, 3, Basics, Basics 2, Ultimate Basics, Smoked, Heat e Naked Petite Heat) e toda uma linha de produtos como base, iluminadores e corretivos com o mesmo nome. Mas, Nesta quinta, 23, a Urban Decay anunciou que a paleta original, também conhecida como 1, será descontinuada, um movimento normal de mercado para que a marca consiga lançar outros produtos mais atuais.
"Hoje, nós lamentamos pela nossa amada paleta Naked original, um produto revolucionário que mudou a indústria da beleza para sempre", explica a marca no Instagram, fazendo uma brincadeira com um enterro da paleta.
"Um pouco atrevida, às vezes dramática e sempre na mídia, mudou o mercado e criou uma nova categoria de produtos, e depois de oito anos irá descansar."
Nas lojas da Sephora do Estados Unidos, a paleta está sendo vendida por 50% (de 54 por 27 dólares). Segundo os representantes da multimarcas de beleza no Brasil, o desconto também chegará por aqui, mas ainda não existe previsão de quando começará a valer.

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