'Um avião chamado desejo' confira a crônica de Maria Sanz

Crônica de Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash

Mais pesado que o ar, ele voa, arrasta, transporta... Como uma estrutura potente e muito sofisticada, desejar é investir combustível numa máquina que inventa o ímpeto de se sustentar. Porque o desejo se banca! Ele é capaz de criar, uma atrás da outra, razões para permanecer vivo.

 É um perigo.

Diz que o desejo cega, arranca da gente o Deus da intuição que nos habita, e encerra o contato com a alma. Estanca o mundo sensível.

Não se engane, o desejo é uma força em si, uma potência que gasta toda energia para se manter viva. Aliás, o desejo é tão preocupado com a preservação da sua força, que muitas vezes se esquece de aproveitar a realização da própria demanda. De modo que enquanto cegueira, chama, febre, a energia do desejo bem pode ser destrutiva.

Piloto jatos certas horas e assusto os outros com o barulho que fazem. Assumo o comando, invento razões incríveis para levar adiante o que sinto e boto força, consumo combustível, seduzo a tripulação, encanto, conquisto... Nota: aprendi com meu ancestral masculino direto, a ser uma conquistadora discreta. Encaro como uma espécie de dom a manutenção da segurança para conquistar, combinada à amorosidade e perseverança para aceitar o que seja. (Ser equânime é coisa de artista). Mas, amadora que sou, vira e mexe, vacilo: reviro mundos  faço acontecer até o que não tem porquê. Perco o dom, ofereço perigo a mim mesma, corro risco.

Confundo sorte com aquisição daquilo que desejo. Quando, na verdade, todas as bênção que busco estão no espaço "entre": no encontro da semente que quer germinar com as águas, ou dádivas, capazes de a fazerem despertar. Portanto, maravilhosa não é a semente do desejo em si, mas a semente junto às águas, ou às condições que propiciem seu devir.

Mas aonde mora o desejo? Aonde ele nasce?

Decerto perto do peito acelerado, de junto do medo, da boca seca, na armadilha da fantasia, na cobiça, e em todas as ferramentas disponíveis na máquina humana para produção do auto-engano.

Quanto mais a gente pensa que entende o que seja a "lei da atração", mais se perde. Porque a energia vital não se submete aos nossos mundanos desejos... Ela, aliás, talvez gargalhe disso. Porque é fato, uma vez obcecados com o que quer que seja, estamos oficialmente perdidos.

O reencontro, ou o reequilibro, vai depender sempre do corpo e sua astúcia simples  "o corpo sabe tudo", no fundo, sabemos disso. Ainda assim, muitas vezes deixamos de ouvi-lo e o castigamos ordenando: "adiante"! (Nota: é aí que aparecem enfermidades, e outras mazelas que ministram ensinamentos profundos).