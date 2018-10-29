Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parceria

Ucha Meirelles assina coleção para marca paulistana Lina Dellic

Cores vibrantes e tecidos naturais trazem frescor para a estação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 13:43

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:43

A consultora de estilo Ucha Meirelles e a marca paulistana Lina Dellic anunciam parceria colaborativa. Nesta quinta, 25, lançaram na loja Pinga, em São Paulo, uma coleção de 25 peças, também à venda no site Shop2gether."Nosso intuito foi focar em itens que refletissem a elegância natural e o estilo ímpar, colorido e autêntico de Ucha Meirelles, em uma releitura genuína do seu próprio closet", conta Gabriela Bereta, diretora criativa da Lina Dellic.
> 5 tendências de beleza das passarelas do SPFW para usar agora
Fibras naturais, em especial o algodão, são os materiais protagonistas. Peças com amarrações, recortes e sobreposições tem proposta veranil. Tons fortes como o vermelho e o azul Klein dividem espaço com a delicadeza do rosa blush na paleta de cores. Apesar do espírito fashion de Ucha, a coleção mantém a proposta atemporal da marca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados