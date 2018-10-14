TV Gazeta terá revista eletrônica

A Revista.ag acaba de ganhar uma irmã caçula. Moda, beleza, decoração, gastronomia, comportamento... Todos os assuntos que você já está acostumado a ver aqui, há 10 anos, também vão estar na tela da TV Gazeta a partir deste sábado, no AgTV.

Flávia Mendonça será a nova apresentadora Crédito: Reprodução/Instagram @flavinhamendonca

A nova revista eletrônica do Estado vai ao ar às 14h20, logo após o Em Movimento, e pretende mostrar, assim como nós, as tendências que tocam o dia a dia do capixaba.

A apresentação ficará por conta da cantora, atriz e empresária Flavia Mendonça, mas o programa também terá entrevistas e matérias externas, com uma programação bem dinâmica.

A gente não pode parar no tempo. Tem que buscar estar sempre por dentro do que é novidade, do que as pessoas estão curtindo, vivendo, conhecendo, descobrindo, usando, mas a gente só deve seguir aquilo que é compatível com a nossa personalidade, com a nossa essência, diz Flavia, que está superanimada com o novo desafio.

O editor de Entretenimento Cesinha Fernandes também está empolgado com a novidade. O que a gente quer é que o público capixaba tenha uma tarde de sábado mais gostosa, mais leve e com a cara do Espírito Santo, explica.

ESTREIA

O programa de estreia terá uma reportagem sobre empoderamento feminino, termo que está super em alta. Vamos mostrar o que significa o empoderamento feminino na vida real, a partir de histórias de vida de algumas mulheres, adianta Cesinha.

Mulheres como a psicóloga e educadora parental Fernanda Perim, que, mesmo sendo julgada, decidiu parar de trabalhar depois que o filho nasceu. Quando a gente tem um filho, o que as pessoas cobram da gente é que a gente seja uma excelente profissional, que tenha a casa impecável e o corpo incrível. O autopoder vem quando você decide em qual lugar você quer estar. Eu acredito que encontrei o meu poder através da maternidade.

No mesmo sábado, você também vai conhecer Clara, uma arquiteta que alugou um apartamento em branco e vai montá-lo com os telespectadores, seguindo a linha do it yourself  ou faça você mesmo  uma tendência nos blogs e perfis de decoração.

É isso, a partir de agora o fim de semana do capixaba fica ainda mais antenado com o AgTV no sábado e a Revista.ag no domingo.