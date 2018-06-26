Turbulettes: Os sacos de dormir que fazem a cabeça das mamães

Os sacos de dormir para bebês já fazem sucesso na Europa e agora chegam ao Brasil Crédito: aufeminin.com

A estação mais fria do ano está chegando e um dos momentos que mais atormentam as mamães é a hora de colocar o bebê para dormir. O que fazer? Colocar camadas e mais camadas de roupa para que a criança não passe frio ou usar mantas e cobertores grossos para os pequenos? Nenhuma dessas escolhas.

Uma opção que deixa o bebê quentinho, sem deixá-lo sufocado com tanto pano, são as Turbulettes: confortáveis sacos de dormir infantis que podem ser usados por crianças com até dois anos de idade. Elas tornaram-se indispensáveis no enxoval francês há cerca de 25 anos, e aqui no Brasil estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, disse a diretora e designer da Joli Môme, Pauline Beaumont.