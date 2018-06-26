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Turbulettes: Os sacos de dormir que fazem a cabeça das mamães

A novidade promete deixar seu bebê quentinho durante o inverno, sem que você tenha que usar camadas de mantas

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 16:38
Os sacos de dormir para bebês já fazem sucesso na Europa e agora chegam ao Brasil Crédito: aufeminin.com
A estação mais fria do ano está chegando e um dos momentos que mais atormentam as mamães é a hora de colocar o bebê para dormir. O que fazer? Colocar camadas e mais camadas de roupa para que a criança não passe frio ou usar mantas e cobertores grossos para os pequenos? Nenhuma dessas escolhas.
Uma opção que deixa o bebê quentinho, sem deixá-lo sufocado com tanto pano, são as Turbulettes: confortáveis sacos de dormir infantis que podem ser usados por crianças com até dois anos de idade. Elas tornaram-se indispensáveis no enxoval francês há cerca de 25 anos, e aqui no Brasil estão ganhando cada vez mais espaço no mercado,  disse a diretora e designer da Joli Môme, Pauline Beaumont.
Quando comecei a confeccionar o produto, há 3 anos, as Turbulettes praticamente não existiam por aqui, lembra. Hoje os sacos de dormir fazem muito sucesso e fico muito feliz com cada feedback que recebo. Quando as clientes passam a conhecer a qualidade dos sacos de dormir elas voltam para completar a coleção e até compram para as amigas, acrescenta Pauline Beaumont, francesa que mora no Brasil há 5 anos. Com 100% de algodão, as Turbulettes são muito confortáveis e foram pensadas para quem procura o melhor para seus pequenos.

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