Tunico da Vila abre seu baú para a Revista.Ag

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Ele mal se mudou para Vitória e já está agitando a cidade com música boa e samba de qualidade. Antônio João e Pedro Caniné Ferreira, mais conhecido como Tunico da Vila, é filho do grande Martinho da Vila, e, tal como o pai, se rendeu facilmente aos encantos do nosso Estado, a ponto de se considerar "carioxaba".

Tunico tem uma ligação mesmo muito forte com o Espírito Santo. Casado com uma capixaba, ele vai ser pai de uma menina, a Madalena do Espírito Santo Sathler Ferreira, que vai nascer em janeiro de 2019. Mas aos 45 anos já conhece as maravilhas da paternidade: tem quatro filhos e uma neta já.

A escolha de viver aqui tem a ver com minha conexão ancestral com o Espírito Santo, com essa terra de cultura bantu, negra, de Angola. A minha missão é dar um novo respiro de cultura fora do tal eixo Rio-SP para a ilha de Vitória, que é minha aldeia no tempo presente, diz ele.

Cantor, compositor de samba, ativista do samba e dos direitos civis, Tunico da Vila já conhece bem os principais botequins e casas de show da Ilha, onde tem dividido o palco com famosos como Dudu Nobre, Xande de Pilares, Sandra de Sá, Criolo e com os sambistas da família, claro, como a irmã Mart'nália e o próprio pai. Seus objetos escolhidos revelam um Tunico religioso, torcedor do flamengo, apaixonado pela família e pela música, claro.

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Casaca

Ganhei do Mestre Vitalino em um show na Barra do Jucu. Guardo com carinho por ser um instrumento percussivo ligado ao povo bantu, de Angola.

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Instrumentos

Estes são o tarol e a caixa de guerra da Vila Isabel, instrumentos percussivos que são a marca da bateria onde toquei por 25 anos.

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Vermelho e preto

Amo minha camisa do Flamengo. É meu time do coração. Já fui garoto-propaganda do clube no programa Sócio-Torcedor.

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Paizão

Este é o porta-retrato com a foto do meu pai, Martinho da Vila, durante show aqui no Estado. Fica na sala com a bandeira de Angola

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Proteção

Não vendo e não troco a minha imagem de Omolu, meu orixá protetor.

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