Tunico da Vila abre seu baú para a Revista.Ag

Ele mal se mudou para Vitória e já está agitando a cidade com música boa e samba de qualidade. Antônio João e Pedro Caniné Ferreira, mais conhecido como Tunico da Vila, é filho do grande Martinho da Vila, e, tal como o pai, se rendeu facilmente aos encantos do nosso Estado, a ponto de se considerar "carioxaba".
Tunico tem uma ligação mesmo muito forte com o Espírito Santo. Casado com uma capixaba, ele vai ser pai de uma menina, a Madalena do Espírito Santo Sathler Ferreira, que vai nascer em janeiro de 2019. Mas aos 45 anos já conhece as maravilhas da paternidade: tem quatro filhos e uma neta já.
A escolha de viver aqui tem a ver com minha conexão ancestral com o Espírito Santo, com essa terra de cultura bantu, negra, de Angola. A minha missão é dar um novo respiro de cultura fora do tal eixo Rio-SP para a ilha de Vitória, que é minha aldeia no tempo presente, diz ele.
Cantor, compositor de samba, ativista do samba e dos direitos civis, Tunico da Vila já conhece bem os principais botequins e casas de show da Ilha, onde tem dividido o palco com famosos como Dudu Nobre, Xande de Pilares, Sandra de Sá, Criolo e com os sambistas da família, claro, como a irmã Mart'nália e o próprio pai. Seus objetos escolhidos revelam um Tunico religioso, torcedor do flamengo, apaixonado pela família e pela música, claro.
Casaca
Ganhei do Mestre Vitalino em um show na Barra do Jucu. Guardo com carinho por ser um instrumento percussivo ligado ao povo bantu, de Angola.
Instrumentos
Estes são o tarol e a caixa de guerra da Vila Isabel, instrumentos percussivos que são a marca da bateria onde toquei por 25 anos.
Vermelho e preto
Amo minha camisa do Flamengo. É meu time do coração. Já fui garoto-propaganda do clube no programa Sócio-Torcedor.
Paizão
Este é o porta-retrato com a foto do meu pai, Martinho da Vila, durante show aqui no Estado. Fica na sala com a bandeira de Angola
Proteção
Não vendo e não troco a minha imagem de Omolu, meu orixá protetor.
Guias poderosas
Não saio de casa sem as minhas guias do candomblé, dos meus orixás.