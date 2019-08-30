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Luciana Almeida

Treinamento é a chave para manter uma boa empresa, saiba como aderir

A falta de clareza e assertividade são assuntos recorrentes entre patrões. Mas também observo que a falta de capacitação e treinamento são os principais responsáveis pelas queixas

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 14:59

Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

30 ago 2019 às 14:59
Etiqueta Crédito: Annie Spratt/ Unsplash
Imagine a cena um: chega a sua casa uma pessoa para trabalhar nas tarefas domésticas, você passa algumas, rápidas, informações, apresenta a casa e a dispensa, diz o que quer para o almoço e sai. Ao voltar, encontra um arroz com forte sabor de alho (você detesta alho), um filé bem passado (você gosta de carne mal passada) e um suco de laranja com açúcar (você usa adoçante).
Agora a cena dois: primeiro dia de trabalho de um estagiário, ele não conhece a empresa, não sabe quem é quem, não foi informado sobre a cultura e padrões praticados, mas está exercendo a função de recepcionista.
Pergunta: onde está o erro?
> Luciana Almeida: o que a etiqueta diz de servir vinho com gelo
Observo que muitas pessoas reclamam da qualidade dos serviços prestados pelos seus funcionários. Da empregada doméstica ao gerente da empresa, passando pelo porteiro, garçom, vendedores, secretárias, segurança, estagiário... A falta de clareza e assertividade são assuntos recorrentes entre patrões. Mas também observo que a falta de capacitação e treinamento são os principais responsáveis pelas queixas. O profissional pode ter um grande potencial de trabalho, mas é preciso que ele receba informação.
> A apresentação pessoal é uma boa ferramenta para mostrar quem você é
Somente com capacitação os colaboradores poderão compreender o ritmo, a filosofia e as necessidades da empresa ou do ambiente de trabalho. Essas informações auxiliarão no desempenho dos serviços para que tudo seja realizado de acordo com as expectativas. Dessa forma, o funcionário que passa por um treinamento está apto à exercer com mais qualidade as atividades diárias, já que possui um conhecimento mais aprofundado sobre sua área de atuação, e isso gera ganhos para todos.
Treinamento é investimento.
Até a próxima!

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