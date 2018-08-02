Top mineira que fez sucesso no SP Fashion Week desfila em Vitória

Louyse Duarte posa para editorial de moda da revista Glamour Crédito: Caroline Curti

O empresário e proprietário da agência Mega Model, de Vitória e de Belo Horizonte, Moisés Nascimento, traz, pela primeira vez ao Estado, a neotop model mineira Louyse Duarte, de 19 anos. A bela vai marcar presença logo mais no Vitória Moda, a semana de moda capixaba. Louyse foi uma das recordistas no último São Paulo Fashion Week (SPFW), onde passou 11 vezes pela passarela e também emplacou sete desfiles no Minas Trend, a semana de moda mineira. Os desfiles do Vitória Moda começam logo mais, às 18h30, e vão até sábado, dia 4, no Centro de Convenções de Vitória.

Louyse deve desfilar para 10 marcas capixabas durante o evento. Com 1,79 metros de altura e 55 quilos, ela foi descoberta por um scouter quando estava dentro do ônibus, indo para a faculdade de Nutrição, em Belo Horizonte. A modelo conta que costumava alisar o cabelo, mas que, desde que começou na carreira, raspou a cabeça e assim conseguiu mais trabalhos, por ressaltar o rosto e ter um look mais natural. Quando ainda era new face na 45ª edição do SPFW, Louyse posou para a série fotográfica Pow! Explosão Criativa concebida pelo diretor criativo Paulo Borges e assinada por Adriano Damas. Muito requisitada no cenário fashion nacional, a Top fotografou recentemente para campanhas de grandes marcas como Natura, C&A, Cris Barros, Maria Filó e as grifes de beachwear Salinas e Água de Coco. Ela também apareceu nas mais renomadas publicações de moda do Brasil como Vogue, Elle, e está na edição de julho da Glamour.

Ela é uma neotop model. A Louyse acabou de fotografar para a Vogue e saiu na Glamour. Está sendo muito requisitada e tem tudo para ser recordista novamente na fashion week de São Paulo. Também desfilou para a Água de Coco e se tornou uma queridinha da grife, que tem um padrão bem exigente para as modelos. Estou muito orgulhoso de poder trazê-la para trabalhar em Vitória e mostrar sua beleza por aqui, disse Moisés Nascimento.