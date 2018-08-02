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Vitória Moda

Top mineira que fez sucesso no SP Fashion Week desfila em Vitória

Recordista de desfiles na semana de moda paulista, ela, que só tem 19 anos, desfila logo mais para três marcas capixabas. Ao todo serão 10 marcas. A bela foi descoberta dentro de ônibus em Belo Horizonte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:52

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:52

Louyse Duarte posa para editorial de moda da revista Glamour Crédito: Caroline Curti
O empresário e proprietário da agência Mega Model, de Vitória e de Belo Horizonte, Moisés Nascimento, traz, pela primeira vez ao Estado, a neotop model mineira Louyse Duarte, de 19 anos. A bela vai marcar presença logo mais no Vitória Moda, a semana de moda capixaba. Louyse foi uma das recordistas no último São Paulo Fashion Week (SPFW), onde passou 11 vezes pela passarela e também emplacou sete desfiles no Minas Trend, a semana de moda mineira. Os desfiles do Vitória Moda começam logo mais, às 18h30, e vão até sábado, dia 4, no Centro de Convenções de Vitória.
Louyse deve desfilar para 10 marcas capixabas durante o evento. Com 1,79 metros de altura e 55 quilos, ela foi descoberta por um scouter quando estava dentro do ônibus, indo para a faculdade de Nutrição, em Belo Horizonte. A modelo conta que costumava alisar o cabelo, mas que, desde que começou na carreira, raspou a cabeça e assim conseguiu mais trabalhos, por ressaltar o rosto e ter um look mais natural. Quando ainda era new face na 45ª edição do SPFW, Louyse posou para a série fotográfica Pow! Explosão Criativa concebida pelo diretor criativo Paulo Borges e assinada por Adriano Damas. Muito requisitada no cenário fashion nacional, a Top fotografou recentemente para campanhas de grandes marcas como Natura, C&A, Cris Barros, Maria Filó e as grifes de beachwear Salinas e Água de Coco. Ela também apareceu nas mais renomadas publicações de moda do Brasil como Vogue, Elle, e está na edição de julho da Glamour.
 Ela é uma neotop model. A Louyse acabou de fotografar para a Vogue e saiu na Glamour. Está sendo muito requisitada e tem tudo para ser recordista novamente na fashion week de São Paulo. Também desfilou para a Água de Coco e se tornou uma queridinha da grife, que tem um padrão bem exigente para as modelos. Estou muito orgulhoso de poder trazê-la para trabalhar em Vitória e mostrar sua beleza por aqui, disse Moisés Nascimento.
Louyse Duarte posa para editorial de moda da revista Glamour Crédito: Caroline Curti

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