Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tendência futurista

Tommy Hilfiger faz desfile hi-tech com hologramas sobre águas no Japão

Evento celebra lançamento da coleção de inverno da grife
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 13:45

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 13:45

Tommy Hilfiger faz desfile hi-tech com hologramas sobre águas no Japão Crédito: Reprodução/Instagram @tommyhilfiger
Depois de uma espetacular apresentação em Xangai às vésperas do início da Semana de Moda de Nova York, Tommy Hilfiger promoveu na noite desta segunda, 8, uma versão japonesa do desfile.
Ao invés de uma passarela convencional, entretanto, levou seus convidados ao deque piscina do Tokyo Prince Hotel, em Tóquio, investindo num show das águas tecnológico, com projeções de hologramas da altura de um prédio de três andares de modelos usando as roupas da coleção de inverno da grife.
. Crédito: Reprodução/Instagram @tommyhilfiger
O evento marca a última parada da viagem da marca pelo Oriente. Por meio de colaborações autênticas e nossa paixão por inovação, continuamos a romper as tradicionais regras da passarela para mergulhar e engajar consumidores no mundo de Tommy Hilfiger, declarou o fundador da marca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados