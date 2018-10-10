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Futurista

Tommy Hilfiger faz desfile hi-tech com hologramas nas águas no Japão

A grife investiu em um show das águas tecnológico, com projeções da altura de um prédio de três andares, de modelos usando as roupas da coleção de inverno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 16:48

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 16:48

. Crédito: Reprodução/ Instagram @tommyhilfiger
Depois de uma espetacular apresentação em Xangai às vésperas do início da Semana de Moda de Nova York, Tommy Hilfiger promoveu na noite desta segunda, 8, uma versão japonesa do desfile.
Ao invés de uma passarela convencional, entretanto, levou seus convidados ao deque piscina do Tokyo Prince Hotel, em Tóquio, investindo num show das águas tecnológico, com projeções de hologramas da altura de um prédio de três andares de modelos usando as roupas da coleção de inverno da grife.
O evento marca a última parada da viagem da marca pelo Oriente. "Por meio de colaborações autênticas e nossa paixão por inovação, continuamos a romper as tradicionais regras da passarela para mergulhar e engajar consumidores no mundo de Tommy Hilfiger", declarou o fundador da marca.

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