Todos os detalhes do vestido e da tiara de Meghan Markle

Um vestido minimalista e elegante foi a escolha de Meghan Markle para dizer "sim" ao príncipe Harry no altar da capela de São Jorge, em Windsor, nesta sábado. Logo após a entrada da atriz americana na igreja, o palácio de Kensington detalhou o modelo e a tiara usado na cerimônia.
A criadora da peça foi a estilista britânica Clare Waight Keller, que comanda a GIvenchy desde março do ano passado. As duas se encontraram pela primeira vez no início deste ano e ambas optaram por uma "estética elegante, corte impecável e comportamento descontraído". Ainda segundo o palácio, Claire procurou tecidos por toda a Europa e escolheu uma seda com brilho suave.
Os focos do vestido, que tem apenas seis costuras, são o decote ombro a ombro "que graciosamente molda os ombros e enfatiza a esbelta cintura" e a maga três quartos.
O VÉU E AS JÓIAS
O véu de tulle tem cinco metros e nele há 53 flores bordadas em 3D, que representam países da Comunidade Britânica, além da flor Wintersweet (que cresce nos jardins de Kensington) e California Poppy, típica do estado de Califórnia.
A tiara usada por Meghan foi emprestada pela rainha Elizabeth e pertenceu a rainha Maria de Teck, tataravó de Harry. A tiara é feita de diamante e platina, de 1932, e o broche central é de 1893. Os brincos e a pulseira são da Cartier.
Os sapatos são da grife Givenchy, que também fez as roupas das damas de honra.