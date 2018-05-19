Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Minimalista e elegante

Todos os detalhes do vestido e da tiara de Meghan Markle

Modelo foi desenhado pela britânica Clare Waight Keller, da Givenchy

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Casamento príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Jonathan Brady
Um vestido minimalista e elegante foi a escolha de Meghan Markle para dizer "sim" ao príncipe Harry no altar da capela de São Jorge, em Windsor, nesta sábado. Logo após a entrada da atriz americana na igreja, o palácio de Kensington detalhou o modelo e a tiara usado na cerimônia.
A criadora da peça foi a estilista britânica Clare Waight Keller, que comanda a GIvenchy desde março do ano passado. As duas se encontraram pela primeira vez no início deste ano e ambas optaram por uma "estética elegante, corte impecável e comportamento descontraído". Ainda segundo o palácio, Claire procurou tecidos por toda a Europa e escolheu uma seda com brilho suave.
Os focos do vestido, que tem apenas seis costuras, são o decote ombro a ombro "que graciosamente molda os ombros e enfatiza a esbelta cintura" e a maga três quartos.
O VÉU E AS JÓIAS
O véu de tulle tem cinco metros e nele há 53 flores bordadas em 3D, que representam países da Comunidade Britânica, além da flor Wintersweet (que cresce nos jardins de Kensington) e California Poppy, típica do estado de Califórnia.
A tiara usada por Meghan foi emprestada pela rainha Elizabeth e pertenceu a rainha Maria de Teck, tataravó de Harry. A tiara é feita de diamante e platina, de 1932, e o broche central é de 1893. Os brincos e a pulseira são da Cartier.
Os sapatos são da grife Givenchy, que também fez as roupas das damas de honra.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados